Grande Fratello Vip: nel cast tre concorrenti over 60

Ultime indiscrezioni sui partecipanti della settima edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini e in partenza a settembre

Novità al Grande Fratello Vip 7. Biccy ha svelato in anteprima i nomi di tre presunti concorrenti della nuova edizione del reality show guidato da Alfonso Signorini. A quanto pare il prossimo 19 settembre varcheranno la Porta Rossa più spiata d’Italia: Gegia, Wilma Goich e Charlie Gnocchi.

Gegia, 63 anni, è una nota attrice, comica e conduttrice. Ha lavorato moltissimo tra tv e cinema: le sue ultime esperienze sono nel film Belli ciao e nella fiction Rosy Abate. In passato ha partecipato al reality show di Rai Uno, Ritorno al presente, condotto da Carlo Conti. Trasmesso nel 2005 è stato vinto proprio da Gegia, il cui vero nome è Francesca Carmela Antonaci.

Wilma Goich, 76 anni, è invece una nota cantante. Formava con l’ex marito Edoardo Vianello il duo de I Vianella, molto in voga negli anni Settanta. Non ha mai partecipato ad un programma come il Grande Fratello Vip. Nel 2020 l’artista ha perso la sua unica figlia, Susanna Vianello.

Charlie Gnocchi, 59 anni, è il fratello minore del più famoso Gene. Vero nome Carlo Ghiozzi, è uno speaker radiofonico e pittore. Per un periodo è stato anche inviato di Striscia la notizia con il nome di Mister Neuro: il suo compito era quello di intervistare i personaggi politici italiani riguardo agli sprechi di denaro pubblico.

A questi tre concorrenti si dovrebbe aggiungere pure Patrizia De Blanck, 82 anni, che ha già partecipato al GF Vip nel 2020, nell’edizione vinta da Tommaso Zorzi. La contessa dovrebbe entrare in coppia con il giovane influencer Lorenzo Castelluccio.

Giovanni Ciacci primo concorrente ufficiale

Al momento, però, è stato confermato da Alfonso Signorini e dalla produzione del Grande Fratello Vip un solo concorrente della settima edizione: Giovanni Ciacci, che ha da poco scoperto di essere sieropositivo. Il costumista e opinionista tv racconterà la sua battaglia nella Casa più spiata d’Italia. In passato ha partecipato a Ballando con le Stelle, dove ha ballato in coppia con Raimondo Todaro.

Il Grande Fratello Vip ripartirà su Canale 5 lunedì 19 settembre e durerà fino a marzo 2023. Le nuove opinioniste della trasmissione saranno Sonia Bruganelli e Orietta Berti.