Grande Fratello Vip gossip: Manuel Galiano nuovo concorrente?

Colpo di scena al Grande Fratello Vip 5. Stando a quello che riporta il portale Very Inutil People, nel bunker di Cinecittà starebber per entrare Manuel Galiano. Un nome inaspettato, mai trapelato fino ad oggi. Secondo le fonti interpellate dal sito l’ex corteggiatore di Uomini e Donne – nonché ex scelta di Giulia Cavaglià – potrebbe fare il suo ingresso già domani, lunedì 16 novembre 2020. Sarà vero? Al momento nessuna dichiarazione è arrivata dal diretto interessato che, di fatto, è assente dai social da qualche giorno. È forse già in isolamento per poter partecipare al programma di Alfonso Signorini?

In attesa di saperne di più è certo che nella diciannovesima puntata del Grande Fratello Vip entrerà il chirurgo plastico Giacomo Urtis. Il medico dovrebbe restare nella Casa più spiata d’Italia solo una settimana ma è probabile che resti più a lungo a seconda delle dinamiche che si verranno a creare. A quanto pare Urtis ha già puntato uno dei concorrenti in gioco: il web influencer Tommaso Zorzi. Nascerà qualcosa tra i due?

Oltre a Giacomo Urtis, Alfonso Signorini ha annunciato che nei prossimi mesi entreranno altri nove concorrenti al Grande Fratello Vip. Una scelta necessaria visto che il reality show è stato allungato da Mediaset fino al prossimo febbraio 2021. Tra l’altro, molto probabilmente, non tutti i gieffini decideranno di trascorrere il Natale sotto le telecamere. Ad esempio Elisabetta Gregoraci ha escluso categoricamente la possibilità di passare le feste senza il figlio Nathan Falco.

Chi è Manuel Galiano

Classe 1990, Manuel Galiano è un rapper con alle spalle una lunga esperienza da calciatore tra l’Italia e gli Stati Uniti. Nel 2018 la prima avventura televisiva: è stato uno dei tentatori di Temptation Island. Nel 2019 è arrivata la grande popolarità, quando ha partecipato come corteggiatore a Uomini e Donne.

Manuel Galiano – in arte Maui – è stata la scelta dell’ex tronista Giulia Cavaglià. La relazione tra i due, lontano dalle telecamere, è durata a malapena qualche settimana. Una rottura veloce e piuttosto tormentata: Giulia e Manuel non si sono lasciati nel migliore dei modi e non hanno mantenuto alcun tipo di rapporto.

Da tempo Manuel è single e in cerca di un nuovo amore. Qualche tempo fa si è parlato di un flirt con la modella albanese Mikela Miki ma i due hanno trascorso solo delle serate in amicizia e nulla più. Galiano è un grande amico di Stephan El Shaarawy, ex calciatore della Roma oggi tra le fila dello Shangai Shenhua.