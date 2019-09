Uomini e Donne News, Giulia Cavaglià e Manuel Galiano: volano gli stracci

Uomini e Donne News, Giulia Cavaglià e Manuel Galiano: è scontro senza esclusione di colpi. Tra i due ex volano gli stracci

Giulia Cavaglià e Manuel Galiano, scoppia la lite sui social. Un botta e risposta che ha assunto contorni tragicomici, terminato con l’ex corteggiatore di Uomini e Donne che ha fatto il verso della gallina con tanto di video ‘live’ di un piccione che circolava accanto a lui. Tragicomicità si diceva, con forte tendenza al trash. A innescare la miccia della polemica è stata una risposta data da Galiano a un suo follower Instagram. “Giulia chi?”, la stoccata di Manuel a chi gli ha chiesto se pensasse ancora all’ex tronista. Quest’ultima non ha preso bene l’intervento del ragazzo e ha realizzato una serie di Stories scagliandosi contro di lui.

“Mi sto scocciando perché mi arrivano delle segnalazioni, mi mandate degli screen in cui c’è lui che risponde a della domande e su dieci a cui risponde ce n’è una sempre su di me”, ha esordito la Cavaglià che si è chiesta perché Galiano continui a dare spazio a domande che la riguardano. Poi l’affondo: “Io non ti ca.o di striscio da tempi immemori, grazie al cielo non fai parte dei miei pensieri, vorrei tanto non far parte dei tuoi, ma a quanto pare sono sempre presente. Se hai bisogno di un confronto puoi chiamarmi, non so se ti risponderò, ma tu prova”.

Uomini e Donne News. Galiano e Cavaglià, è di nuovo scontro. Lei: “Ho la coscienza pulita”. Lui: “È la tua lingua da gallina giusto?”

Giulia ha sottolineato che a lei non piace sputare nel piatto dove ha mangiato e per questo, da quando si è chiusa la relazione con Manuel, evita di nominarlo. Poi ha concluso: “Ho la coscienza pulita. Se puoi smetterla di parlare di me nelle tue storie te ne sono grata. Peace & love e non ti si ca.a nessuno.” Ma non è finita qui. Infatti dopo lo sfogo della Cavaglià, Galiano ha pubblicato una Stories in cui ha imitato una gallina, inquadrando un piccione. “È la tua lingua da gallina giusto?”, ha chiosato l’ex corteggiatore.