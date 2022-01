Grande Fratello Vip, Gianmaria ha rischiato di soffocare: panico nella Casa

Piccolo incidente per Antinolfi mentre erano tutti riuniti a tavola per la cena, per fortuna tutto si è risolto per il meglio

Gianmaria Antinolfi ha rischiato di soffocare al GF Vip 6, ma per fortuna tutto è andato bene. Il video sta facendo il giro dei social e in particolare su Twitter, dove il pubblico che segue la diretta 24 ore su 24 è sempre molto attivo e attento. Così non è sfuggito il momento in cui a Gianmaria è andato un boccone di traverso. Sono stati dei momenti di panico nella Casa, ma per fortuna Antinolfi è riuscito a liberarsi da solo del boccone, anche perché pare di capire dalle immagini che nessuno sarebbe stato in grado di aiutarlo. O forse non sono prontamente intervenuti perché si sono subito accorti che Gianmaria era riuscito a espellere il boccone.

Ma cosa è successo? Durante la cena di ieri sera, l’imprenditore ha mangiato qualcosa che era troppo caldo, anzi bollente hanno detto intorno a lui. Il boccone pare lo abbia prima ustionato e poi gli sarebbe andato di traverso, come raccontato da chi ha assistito alla scena. Eppure in un primo momento la situazione sembrava essere sul punto di precipitare perché il concorrente si è accasciato su sé stesso e qualcuno si è chiesto se riuscisse a respirare.

Gianmaria stava soffocando al GF Vip ma ora sta bene. Lui stesso è riuscito a espellere il boccone bollente e a riprendere fiato. Intorno a lui però in tanti si sono spaventati. Prima Giacomo Urtis e Alessandro Basciano, seduti accanto a lui. Poi anche Sophie Codegoni che era seduta di fronte e si è alzata in piedi per capire cosa stesse succedendo. Gli altri hanno iniziato a farsi domande.

“Si è ustionato”, ha detto Manila Nazzaro. Qualcuno gli ha chiesto: “Ma respiri?”. Queste altre voci nel video: “Era bollente, lo ha mangiato bollente”, e ancora: “Gli è andato di traverso qualcosa”. Anche Nathaly Caldonazzo pare essersi presa un bello spavento, mentre Miriana Trevisan è subito corsa a portare dell’acqua a Gianmaria. Quando il concorrente si è liberato del boccone era rosso in viso e dalla sua espressione pare di capire che pure lui si è spaventato. Ha bevuto un po’ d’acqua e si è ripreso.

Di certo non una bella esperienza e c’è da dire che Gianmaria Antinolfi al GF Vip 6 ne sta passando di cotte e di crude. Oltre alle sue avventure amorose e le offese ricevute un po’ da tutte le parti, principalmente da Soleil Sorge, adesso ha preso un’altra batosta da Federica Calemme. E non solo, perché dovrà lasciare il gioco per non perdere il lavoro – dovrebbe uscire il 24 gennaio – e scoprirà che la sua macchina è stata distrutta da un ignoto.