GF Vip, Gianmaria vicino all’addio: quando la scelta, dentro ex di Soleil e…

Le ultime indiscrezioni sul Grande Fratello Vip non piaceranno per nulla alla Sorge: potrebbe trovarsi nella Casa con due storici nemici

Il Grande Fratello Vip 6 potrebbe presto entrare in una nuova fase del gioco. Soleil Sorge ha perso la soap opera con Alex Belli ed è un po’ sparita dalle puntate, ma presto tornerà di sicuro protagonista con l’entrata di Delia Duran. Allo stesso tempo però potrebbe perdere un concorrente con cui si scontra se e quando ne ha voglia, ovvero Gianmaria Antinolfi, e ritrovarsi altri due storici nemici nella Casa. Avete capito chi? Procediamo con ordine. Ieri nel nuovo appuntamento di Casa Chi su Instagram Gabriele Parpiglia ha lanciato qualche nuova chicca di gossip sul GF Vip 6.

Nella prima parte ha parlato della possibilità di un nuovo addio: Gianmaria Antinolfi potrebbe lasciare il GF Vip. Il motivo? Lo aveva accennato lui stesso già quando doveva scegliere se proseguire o meno: il suo lavoro. Aveva spiegato che per lavoro avrebbe dovuto lasciare a dicembre, poi invece ha accettato di continuare ma adesso dovrà fare una scelta più decisiva. Parpiglia ha spiegato infatti che per partecipare al GF Vip Antinolfi ha chiesto un periodo sabbatico ma aveva intenzione di tornare a lavorare. Questo periodo sabbatico scadrà a breve: il termine pare sia il 18 gennaio.

Entro quel giorno quindi Gianmaria dovrà decidere se restare al GF Vip e perdere il lavoro oppure uscire. A meno che non riesca a sistemare le cose con l’azienda, è chiaro, ma loro si sarebbero già fatti sentire per capire le intenzioni di Gianmaria. Un motivo che potrebbe spingerlo a proseguire il gioco potrebbe essere la bella Federica, ma il flirt è ancora agli inizi e non è ancora decollato. Antinolfi sceglierà tra GF Vip e lavoro, quindi. Secondo Parpiglia difficilmente Gianmaria rinuncerà al suo lavoro, per cui è probabile che lascerà.

Ci sono già i nomi dei possibili sostituti di Antinolfi, e di Bortuzzo magari, visto che anche lui dovrebbe uscire. Ebbene, l’idea degli autori sarebbe quella di far entrare Luca e Gianmarco Onestini al GF Vip 6, come concorrente unico. Uno è l’ex di Soleil, l’altro è uno dei suoi acerrimi nemici visto che è stato Gianmarco a esporsi quando Soleil tradì Luca mentre lui era nella Casa. Se oggi ha criticato infatti le mosse di Delia con Alex, qualche anno fa Soleil ha fatto lo stesso, se non peggio. Come reagirebbe vedendo gli Onestini al Grande Fratello Vip 6? Di sicuro loro le rinfrescherebbero la memoria ma non è detto che accettino. I fratelli Onestini ormai hanno trovato il successo in Spagna e sembrano trovarsi bene lì. Ma mai dire mai…