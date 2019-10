Grande Fratello Vip, Magalli ospite: vicino lo scontro con la Volpe, l’indiscrezione

Giancarlo Magalli al Grande Fratello Vip, il sogno degli autori che potrebbe rivelarsi un colpaccio

Se gli autori del Grande Fratello Vip e Alfonso Signorini riuscissero ad assicurarsi la presenza di Giancarlo Magalli in una delle puntate del reality show farebbero il primo colpaccio dell’edizione, visti i rapporti tra i due tutt’altro che idilliaci: recentemente infatti è stato Magalli a rispondere alle dure accuse della Volpe sostenendo che se in tanti anni non ha mai avuto alcun problema forse la causa dei dissapori con la co-conduttrice dipende non da lui ma da altro, cioè dall’atteggiamento di lei. Abbiamo appreso l’indiscrezione dalla rubrica tenuta da Alberto Dandolo su Oggi, secondo la quale qualcuno starebbe pensando davvero in grande.

Grande Fratello Vip, i rapporti attuali tra Giancarlo Magalli e Adriana Volpe

“A Cologno Monzese – questo quanto si legge – gira voce che gli autori sognino la presenza di Giancarlo Magalli […] anche solo per una sera”. L’indiscrezione è stata scritta in un trafiletto che forse è passato inosservato ai più ma che a noi non poteva sfuggire. Riusciranno gli autori a portare Magalli in prima serata su Canale 5? Ci sembra davvero difficile, sia per una questione di rapporti che Magalli ha con mamma Rai sia perché dubitiamo che, dato quanto accaduto tra lui e la Volpe, il conduttore voglia essere coinvolto in certe discussioni. E c’è di più.

Perché l’ospitata di Giancarlo Magalli al Gf Vip è quasi impossibile

“Visto che il rapporto tra i due ex colleghi è finito davanti ai giudici – si legge sempre su Oggi – l’ipotesi sembrerebbe di difficile realizzazione. Cosa accadrà? Ah, saperlo…”. Magalli forse potrebbe pure voler accettare – ma non lo sappiamo -; il punto è che i rapporti tra i due si sono logorati al punto che la lite è finita in tribunale, come ha confermato la stessa Volpe parlando alla Toffanin a Verissimo. Se le indiscrezioni su Magalli ospite al Grande Fratello Vip fossero vere e se tutto dovesse andare in porto, la puntata sarebbe da seguire senza ombra di dubbio. Con i pop corn, ovviamente.