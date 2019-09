Adriana Volpe e Giancarlo Magalli, lo scontro continua dopo le accuse a Verissimo

Alzi la mano chi non sospettava che Giancarlo Magalli avrebbe risposto alle dure accuse di Adriana Volpe nel salotto di Verissimo! Era da mettere in conto una replica da parte del conduttore perché a prescindere dalla sua personalità la Volpe ha usato delle parole forti sulla vicenda di cui tutti sappiamo tutto ormai; in estrema sintesi il rapporto tra i due non è mai stato idilliaco, fino a quando non si è consumata la rottura definitiva con lei che si è trovata di punto in bianco senza programma in Rai. “Io – ha raccontato la Volpe a Verissimo – sollevai il problema, ma l’azienda per cui lavoravo non ha risolto il problema, ma ha considerato me un problema […] Io ho fatto 20 anni in Rai, ho un ricordo meraviglioso, ma quest’anno si è chiuso un capitolo, non so cosa succederà in futuro”. La Volpe ha anche dichiarato che non ha rinunciato alla battaglia legale contro il conduttore “per la mia famiglia, per mia figlia e per tutte le donne che come me hanno subito angherie”.

Giancarlo Magalli al veleno contro Adriana Volpe: “Facciamo un po’ di ripasso”

Lo scontro tra i due non è terminato di certo con queste accuse: Magalli ha risposto poche ore fa su Facebook sostenendo che non è certo la prima volta che lavora con una donna e che dovrà pur esserci un motivo se tra le tante con cui ha lavorato ha avuto problemi solo con lei. “È domenica – scrive il conduttore su Facebook –, facciamo serenamente un po’ di ripasso. Io nella mia carriera televisiva […] ho lavorato con Raffaella Carrà, Enrica Bonaccorti, Simona Marchini, Milly Carlucci, Simona Ventura, Roberta Capua, Stefania Orlando, Vanessa Incontrada, Virginie Vassart, Roberta Lanfranchi, Monica Leofreddi, Valeria Mazza, Heather Parisi, Paola Perego, Antonella Clerici, Adriana Volpe, Laura Lena Forgia, Roberta Morise ed altre ancora. Ora – si chiede retoricamente il conduttore – se con tutte queste donne (un pochino meno con la Parisi) io sono sempre andato d’amore e d’accordo tranne una, cosa vi viene da pensare? Qual è la persona difficile? Io o quell’unica? Appunto. Buona domenica”. Un post lungo che sta facendo il giro della rete e che siamo sicuri farà molto discutere.

È domenica, facciamo serenamente un po’ di ripasso. Io nella mia carriera televisiva (lascio fuori cinema e teatro) ho… Gepostet von Giancarlo Magalli am Sonntag, 22. September 2019

Adriana Volpe al Grande Fratello Vip? Le ultime news

Adriana Volpe al momento non ha replicato ma se è vero che è stata selezionata per il Grande Fratello Vip, come si dice da un bel po’ di tempo ormai, state certi che ne vedremo delle belle: Magalli ha una personalità molto forte ma la Volpe in tutti questi anni non è stata a guardare, e al Gf Vip potrebbe togliersi più un bel po’ di sassolini dalle scarpe.