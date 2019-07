Grande Fratello Vip 2019: nel cast anche Adriana Volpe?

Cast Grande Fratello Vip 2019: ci sarà anche Adriana Volpe?

Se ne parla da anni e forse questa volta può essere quella giusta. Adriana Volpe potrebbe partecipare al Grande Fratello Vip 2019. A riportare il pettegolezzo è il settimanale Vero, che rivela che la conduttrice sarebbe in trattative con Mediaset per entrare nella Casa più spiata d’Italia. Già in passato si era parlato di un coinvolgimento della conduttrice nel reality show ma la Volpe ha sempre preferito restare in Rai. Ora che Mezzogiorno in famiglia è stato chiuso su Rai 2 e Adriana è rimasta senza alcun programma da condurre l’idea si fa sempre più concreta. Nei giorni scorsi si è vociferato di un nuovo show da presentare per la 46enne ma l’ipotesi di varcare la famosa porta rossa appare più certa. Adriana Volpe è dunque pronta a diventare a tutti gli effetti una gieffina?

Chi sono gli altri probabili concorrenti del Grande Fratello Vip

Stando alle ultime indiscrezioni di TvBlog, per la quarta edizione del Grande Fratello Vip – la prima senza Ilary Blasi – avrebbero sostenuto il provino la modella Fernanda Lessa, la soubrette Claudia Galanti, la ballerina Matilde Brandi e il cantante Scialpi. Ma si parla pure di Ilona Staller, alias Cicciolina, Loredana Lecciso e Lorenzo Riccardi, ex corteggiatore e tronista di Uomini e Donne. Chi diventerà a tutti gli effetti un concorrente della trasmissione di Canale 5?

Il Grande Fratello Vip sarà condotto da Alfonso Signorini

La nuova edizione del Grande Fratello Vip partirà più tardi rispetto al passato: la prima puntata andrà in onda a novembre. A tenere le redini dello show ci penserà Alfonso Signorini, promosso dal ruolo di opinionista a quello di conduttore. Il giornalista sarà affiancato da due opinioniste donna i cui nomi sono ancora avvolti nel mistero.