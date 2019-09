Adriana Volpe, lacrime a Verissimo: il sostegno ricevuto da Nadia Toffa

Adriana Volpe in lacrime a Verissimo. L’addio alla Rai un “colpo al cuore”. Giancarlo Magalli? “Andrò a fondo” Poi cita Nadia Toffa

Adriana Volpe si è confessata a Verissimo tornando sulla spinosa vicenda relativa al suo allontanamento dalla Rai. I grattacapi per la conduttrice sono iniziati dopo le divergenze con Giancarlo Magalli, quando i due lavoravano assieme nella trasmissione della seconda rete I Fatti Vostri. La questione è nota: la Volpe e il conduttore arrivarono ai ferri corti con tanto di battute roventi in diretta tv, stilettate pesanti via social e parole forti rilasciate in diverse interviste. Alla fine dell’intervista Adriana ha ricordato anche che Nadia Toffa, nella diatriba con il conduttore, le diede sostegno. Infine spazio alle lacrime e all’abbraccio della padrona di casa Silvia Toffanin

“In Rai la conoscono tutti la storia, chi avrà mai il coraggio di denunciare se perdi il lavoro?”

La Volpe, dopo aver riavvolto il nastro di tutta la vicenda che l’ha vista protagonista con Magalli, è tornata anche a tuonare contro la Rai: “Quando sollevi il problema, l’azienda al posto di risolverlo fa diventare te il problema…

Per me è stato un colpo al cuore”. Detto questo la conduttrice non si dimentica i 20 anni belli trascorsi nel servizio pubblico, salvo poi mettere in guardia: “In Rai la conoscono tutti la storia, chi avrà mai il coraggio di denunciare se perdi il lavoro? Questo è grave.” La Volpe ha quindi ribadito che la sua battaglia è fatta per tutte le donne.

Adriana Volpe e il ricordo del sostegno ricevuto da Nadia Toffa

Adriana ha inoltre ricordato che nel periodo più acceso dello scontro tra lei e Magalli (tutt’oggi ci sono in corso due querele della Volpe verso il conduttore. “Andrò a fondo”, ha dichiarato la donna), anche la compianta Nadia Toffa le è stata molto vicina, esprimendo pubblicamente la sua solidarietà, non solo dal punto di vista professionale ma pure come donna. Infine, al termine dell’intervista, sono arrivate le lacrime e l’abbraccio di Silvia Toffanin che, durante la puntata, ha invitato Magalli nel suo studio per una replica pubblica, nel caso in cui lui la ritenga necessaria per chiarire alcuni punti della vicenda.