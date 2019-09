Adriana Volpe a Verissimo: nuove dichiarazioni su Magalli

Intervista Adriana Volpe a Verissimo: cosa ha detto su Giancarlo Magalli

Dopo Antonella Clerici, Silvia Toffanin ha accolto a Verissimo un’altra presentatrice che sta vivendo un momento delicato in Rai: Adriana Volpe. La bionda conduttrice è stata prima silurata da I Fatti Vostri per problemi con il collega Giancarlo Magalli e poi ha visto cancellare all’improvviso il suo ultimo programma, Mezzogiorno in famiglia che conduceva insieme a Massimiliano Ossini. Ad oggi la 46enne non ha alcun spazio sulle reti pubbliche, dopo oltre venti anni di onorata carriera. Un momento davvero delicato che Adriana sta cercando di superare con la forza della famiglia e degli amici. La Volpe è pronta ad intraprendere nuove strada professionali, magari a Mediaset dove si sussurra abbia già sostenuto alcuni provini.

Le dichiarazioni di Adriana Volpe a Verissimo

“In questi vent’anni ho avuto l’opportunità di fare il mio cammino professionale accanto a persone come Fabrizio Frizzi e Milly Carlucci che mi hanno insegnato questo lavoro, per cui sono serena: mi hanno contattato in tanti e sono pronta per provare un nuovo cammino”, ha raccontato Adriana Volpe a Verissimo. “Sono cresciuta guardando Magalli in tv e pensavo fosse una persona meravigliosa con cui lavorare. In realtà la mia esperienza non ha cavalcato quell’onda. Io non gli sono mai stata simpatica, ma il rispetto credo sia dovuto a tutti. Abbiamo lavorato insieme per sette, otto anni. Sono la collega che è durata più anni accanto a lui, ma dal terzo anno in poi tentava sempre di cambiare il team. Soffriva il fatto di dover condividere gli spazi”, ha detto a proposito del rapporto con il collega più maturo.

Adriana Volpe indignata per le frasi usate da Magalli

“Queste parole mi hanno profondamente ferito. Feriscono me, mio marito e anche mia figlia, che tra qualche anno navigherà da sola su Internet e le potrà rileggere chiedendosi: perché? Queste frasi da una persona intelligente come Magalli non te le aspetti”, ha dichiarato invece Adriana Volpe a proposito delle frasi che Giancarlo Magalli le ha rivolto negli scorsi mesi.