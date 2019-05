Costanzo contro Magalli: “Poteva evitare la frase infelice su Adriana Volte”

Giancarlo Magalli contro Adriana Volte: il commento di Maurizio Costanzo

In queste settimane hanno destato molto scalpore le parole di Giancarlo Magalli pronunciate a Non è l’Arena nei confronti di Adriana Volpe. Con l’ex collega, come molti sanno, non corre buon sangue. Per questo motivo, quando Giletti gli ha chiesto di parlare di Adriana e di quelli che sono i rapporti con lei oggi, Magalli si è lasciato sfuggire una frase che ha spiazzato sia i presenti in studio che il pubblico da casa. Molti hanno giudicato male il conduttore che, dopo la polemica scoppiata sul web, si è scusato con chi si è sentito offeso ma ha puntualizzato di non trovare oltraggiosa la sua affermazione. Sulle questione, nell’ultimo numero di Chi, è stato chiesto di dire la sua anche a Maurizio Costanzo che, come molti, ha condannato il gesto di Giancarlo.

Maurizio Costanzo contro Giancarlo Magalli: “Poteva evitare la frase infelice su Adriana Volte”

“Non parlo con le bestie”, queste le parole pronunciate da Magalli che hanno fatto infuriare i fan di Adriana Volpe (e non solo). L’opinione di Costanzo? Il marito di Maria De Filippi, nella rubrica che tiene settimanalmente su Chi, ha ammesso di non essersi tanto stupito della cosa. Il motivo è semplice, ha spiegato lui, i rapporti tra Adriana Volpe e Giancarlo Magalli “Sono a dir poco pessimi da tempo”. Maurizio, nonostante ciò, non ha certo giustificato il collega. “Giancarlo poteva evitare quella frase infelice”, ha infatti scritto il giornalista.

Adriana Volpe: Magalli? “Sono una signora io”

Il mese scorso, a Detto Fatto, anche Adriana Volpe si è espressa in merito ai trascorsi burrascosi con Giancarlo Magalli. Al contrario di quest’ultimo a Non e l’Arena, la conduttrice non si è sbilanciata troppo. “Sono una signora io” si è limitata a dire quando Bianca Guaccero le ha chiesto di parlare della cosa.