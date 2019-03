Adriana Volpe a Detto Fatto, su Magalli e Timperi: “Sono una signora io”

Adriana Volpe ospite a Detto Fatto: a ruota libera su amori, Giancarlo Magalli e Tiberio Timperi

La conduttrice Adriana Volpe è stata ospite del programma del pomeriggio di Rai 2, Detto Fatto. Insieme alla padrona di casa, Bianca Guaccero, e con Giovanni Ciacci ha risposto ad una miriade di domande sulla sua vita. La Volpe ha anche risposto ad alcune domande circa il suo rapporto con Giancarlo Magalli, dopo la lite ormai passata alla storia, e con il collega Tiberio Timperi. Anche con quest’ultimo, infatti, ha avuto un piccolo battibecco. Su Timperi, Adriana Volpe è stata molto elegante, una vera signora, dichiarando: “Sono contenta per lui, adesso dopo tanti anni di conduzione il sabato e la domenica di mattina presto, ha fatto il salto di qualità“, sottolineando la sua conduzione al fianco di Francesca Fialdini a La Vita in Diretta. Ciacci ha voluto aggiungere un po’ di pepe all’intervista, ricordando alcune dichiarazioni fatte tempo fa dallo stesso Timperi: “Lui ha dichiarato che tu, all’epoca, apparivi il più possibile, per apparire…“. La conduttrice ha subito risposto: “Verissimo! Ti spiego. Nel cinema, puoi fare anche un cameo ma in un film che passa alla storia e tu sei sempre la star. In tv, invece, se non ci sei, ti dimenticano subito. Si deve essere sempre presenti“. Poi ha concluso: “Buon lavoro nel pomeriggio di Rai 1“. “C’è ancora acredine!“, commenta Giovanni Ciacci.

Adriana Volpe e i suoi amori: tra i suoi fidanzati Max Biaggi

Max Biaggi è stato uno degli amori di Adriana Volpe. La conduttrice ha confermato la relazione avuta nel passato con il campione di motociclismo. “È stata la prima persona che ho conosciuto a Roma. Ed ho un ricordo bellissimo. Una persona per bene“, ha commentato la Volpe ricordando i momenti passati con Biaggi e il suo essere un galantuomo. E su Massimo Giletti: “Falso! Non siamo stati insieme. Ci hanno fatto anche una copertina. Avevano fatto una foto con il trolley, insieme a lui, che salivamo o scendevamo da un aereo“, così si era creato lo scoop sulla loro relazione, ora smentita ufficialmente.

Adriana Volpe su Magalli: “Sono una signora io…”

Lo scontro tra Adriana Volpe e Giancarlo Magalli è passato alla storia del gossip italiano. Tra i due sembra esserci ancora un po’ di risentimento. Tanto che la Volpe ha risposto così alla domanda di Giovanni Ciacci e che riguardava proprio l’ex collega: “Cosa avrei fatto se lo avessi incontrato? Lo avrei salutato. Sono sempre una signora…io!“.