Grande Fratello Vip, gaffe regia: spunta Quarto Grado durante la diretta

La regia 2 del GF Vip 5 manda in tilt il pubblico di Mediaset Extra, che sui social commenta la nuova gaffe: nel corso della diretta è comparso improvvisamente lo studio di Quarto Grado, come è possibile vedere nel video

Gaffe della regia al Grande Fratello Vip 5 durante la diretta di ieri su Mediaset Extra. Il pubblico ha improvvisamentre ritrovato sullo schermo della tv lo studio di Quarto Grado, che probabilmente stava effettuando le prove per la prossima settimana. Dopo l’apparizione della signora Roberta, alcune settimane fa, ora il programma condotto da Alfonso Signorini ha commesso un nuovo errore. Potrebbe essere stato un corto circuito a causare questa gaffe. I telespettatori hanno fatto in tempo a girare qualche video per provare quanto accaduto. Nei filmati sui social è possibile vedere le immagini dello studio della trasmissione di Rete 4 ripreso dall’alto. La gaffe è avvenuta intorno alle 7 del tardo pomeriggio di ieri, 27 ottobre.

A trasmettere tale immagini è stata la regia 2 del reality show e, ovviamente, sui social il web è andato in tilt! Chissà se il conduttore, nel corso della prossima puntata, parlerà di questa gaffe. Quando settimane fa il pubblico si era ritrovato la signora Roberta, ospite di Fuori dal coro, durante la diretta, Signorini aveva ironizzato sulla cosa raccontando il tutto in puntata.

IL BACKSTAGE DI QUARTO GRADO SULLA REGIA 2 ME SENTO MALE #GFvip pic.twitter.com/qcbdsAvVjO — ADORO POTENTE 85%||40% (@stylesxbae) November 27, 2020

Poco prima di questa ultima gaffe, nella giornata di ieri, aveva fatto il suo ingresso nella Casa proprio Alfonso, che ha scelto di fare una sorpresa ai suoi concorrenti. Nessuno dei coinquilini si aspettava di rivedere il conduttore all’interno della Casa. Ciò è accaduto mentre i Vipponi si stavano preparando per la puntata, convinti che sarebbero andati in onda su Canale 5 come al solito. Ma ora il reality viene trasmesso solo il lunedì sera, in quanto Il silenzio dell’acqua 2 ha preso il suo posto nella serata del venerdì. A far sapere ai concorrenti tale cambiamento ci ha pensato proprio Signorini, verso le sei mezza del pomeriggio. Direttamente dal Cucurio, a pochissimi passi dai gieffini e restando dietro il vetro, ha sorpreso tutti.

In effetti quella del conduttore voleva rappresentare proprio una sorpresa. Inoltre, i Vip hanno potuto godere di una serata speciale, dopo aver scoperto che non sarebbero andati in onda: il programma ha permesso loro di vedere un film, come da tempo chiedevano. Intanto, pare che la Mediaset abbia deciso di raddoppiare nuovamente l’appuntamento in prima serata con il programma, concedendogli oltre al lunedì anche la prima serata di sabato.