Grande Fratello Vip, forfait Gregoraci: niente commento su Giulia e Pretelli

La showgirl, lunedì 4 gennaio 2021, non sarà in studio per la diretta del reality: il motivo dell’assenza

Gli affezionati al Grande Fratello Vip 5 che avevano già pronti i popcorn di renziana memoria dovranno attendere: Elisabetta Gregoraci durante la puntata prevista in prime time e in diretta lunedì 4 gennaio 2021 non sarà presente in studio e quindi non potrà commentare gli ultimi sviluppi dell’intreccio in atto tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi. Motivo? La showgirl ha fatto le valigie e dopo Capodanno è ‘salpata’ per Dubai, dove ha raggiunto l’ex marito Flavio Briatore e il figlio Nathan Falco. Una ‘gita fuori porta’ che la terrà lontana dall’Italia anche nelle prossime ore. Da qui il forfait al GF Vip.

Ad annunciare l’assenza dal reality è stata la stessa Elisabetta che su Instagram ha informato i propri fan dicendo appunto che domani non sarà in trasmissione. “Non sarò in studio”, ha chiosato. Nessun dubbio sul fatto che si trovi a Dubai, come testimoniato dalle tante Instagram Stories pubblicate sul suo profilo social dove è apparsa con il figlio.

Così il pubblico dovrà fare a meno del suo commento a caldo sulla liaison ‘Prelemi‘ che negli ultimi giorni ha subito una accelerata con tanto di effusioni assai piccanti sotto il piumone. Fuor di dubbio che Alfonso Signorini avrebbe stuzzicato la conduttrice calabrese. Ciò non avverrà, almeno nella prossima puntata. Pazienza!

Il gossip su Elisabetta Gregoraci e Bettarini torna in voga

Di recente il nome della Gregoraci è stato chiacchieratissimo: il magazine Oggi ha raggiunto il suo ex agente, Francesco Chiesa Soprani, il quale ha dichiarato che in passato sarebbe stato l’amante della sua cliente. Elisabetta, appunto. Non solo: il medesimo settimanale ha raccolto una serie di testimonianze scoperchiando un vecchio gossip, quello che volle Elisabetta e Stefano Bettarini intimi.

Sulla questione si è detto molto. I diretti interessati, però, non hanno mai confermato la relazione. In tanti, anche di recente, hanno raccontato che la love story segreta ci sarebbe stata e che diverse figure orbitanti attorno a Buona Domenica nel biennio 2006-2088 (quando in teoria si sarebbe consumata la relazione) sarebbero stati al corrente del legame speciale tra l’ex calciatore nonché ex marito di Simona Ventura e la showgirl.