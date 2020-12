Gregoraci-Bettarini: “Innamorati, usava una parrucca per andare a trovarla”

By

Continua a bussare alla porta di Elisabetta Gregoraci il gossip nostrano. Stavolta a finire di nuovo al centro dell’attenzione è stato il rapporto che ha avuto in passato con Stefano Bettarini. I due non hanno mai confermato di aver avuto una love story, parlando sempre di amicizia. Il magazine Oggi, nell’ultimo numero in edicola, ha raggiunto diverse persone che li hanno visti a Buona Domenica, quando si sussurrò che ci fosse una relazione ‘clandestina’ tra la conduttrice e l’ex calciatore. Sono così emersi una serie di retroscena che se confermati sancirebbero che tra i due ci fu ben altro che un semplice rapporto amichevole.

“Stefano Bettarini era innamorato, mi chiese di scrivere una canzone per lei e si tatuò il titolo sul braccio”. A parlare è il cantante Stefano Picchi riferendosi al periodo 2006-2008, quando Elisabetta e Stefano frequentavano il salotto televisivo di ‘Buona Domenica’. Sempre l’artista ha aggiunto che andò a cantare nello show dopo Sanremo e che già conosceva Bettarini. “Mi chiese se potevo scrivere un testo per una donna che amava. Gli brillavano gli occhi quando parlava della Gregoraci e mi girò i loro messaggi più teneri affinché li usassi per comporre”, ha spiegato sempre Picchi.

Nacque così il brano ‘Ti amerò per sempre’, il cui titolo sarebbe stato tatuato da Stefano sul braccio. In effetti il tattoo c’è ed è ben visibile assieme alla frase ‘Ho nel cuore l’immagine tua’. La canzone rimase inedita. Picchi ha quindi snocciolato un altro retroscena: “Bettarini mi raccontò che quando lei l’ascoltò si commosse e pianse. Io li vidi insieme solo a una cena con altre persone, ma era evidente che fossero persi l’uno dell’altra”.

Alle confessioni dell’artista si aggiungono le parole, sempre riportate dal settimanale Oggi, di un ballerino che lavorò a Buona Domenica che ha preferito rimanere anonimo. “Dopo le prove andavano via insieme ed era evidente che erano legati, lo sapevamo tutti”, ha dichiarato il danzatore.

A tutto ciò si aggiunge una terza testimonianza, targata Maurizio Sorge, paparazzo che da decenni rincorre i vip e cerca di svelarne i segreti attraverso la macchina fotografica:

“Noi fotografi sapevamo che stavano insieme e li seguivamo (…) Stefano all’epoca si dice si fosse fatto convincere da Eli a prendere casa a cento metri da lei a Roma (…) Scoprimmo troppo tardi che per salire da lei indossava una parrucca coi capelli lunghi”.

Il magazine Oggi infine ha parlato di come sarebbe naufragata la storia di Stefano ed Elisabetta, menzionando anche Flavio Briatore. L’addio si sarebbe consumato a circa un mese dal matrimonio tra la showgirl e il manager, nel giugno 2008. La rivista ha aggiunto degli ulteriori dettagli, sostenendo che Briatore a un certo punto avrebbe notato una strana bolletta del suo cellulare.

“Briatore si trovò un conto salatissimo da pagare e quando verificò i tabulati si rese conto che c’erano parecchie chiamate, anche di mezz’ora, partite dall’estero verso un cellulare italiano: quello di Stefano Bettarini”, si legge lungo le colonne del magazine. Soltanto ieri è emersa un’altra testimonianza curiosa sul passato della Gregoraci, quella del suo ex agente Francesco Chiesa Soprani.

Soprani ha affermato di essere stato in certi frangenti l‘amante della calabrese e ha fatto altri nomi di presunti uomini che avrebbero intrattenuto con lei delle frequentazioni in passato.