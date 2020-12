Ex agente Gregoraci: “A volte ero il suo amante”. Poi l’elenco di altri uomini

Elisabetta Gregoraci torna al centro del gossip, come ormai le accade a cadenza quotidiana da quando ha deciso di varcare la porta rossa della Casa del Grande Fratello Vip. A parlare di recente è stato il suo ex agente Francesco Chiesa Soprani, che ha rilasciato una intervista al magazine Oggi destinata a far discutere. Le parole di Soprani toccano infatti temi piuttosto delicati e dipingono la Gregoraci come una donna che avrebbe avuto non poche relazioni ‘segrete’ in passato. Non solo: l’ex agente offre una smentita della smentita. Vale a dire che Elisabetta si è affrettata a bollare alcune storie sul suo conto come fake news mentre Francesco crede che quelle notizie non siano affatto false. Spazio anche a dei retroscena su dei presunti patti tra la conduttrice calabrese e l’ex marito Flavio Briatore.

Soprani inizia dicendo che Elisabetta “è ancora in debito con lui di più di 20 mila euro”, passando poi al capitolo Mino Magli, l’uomo che afferma di aver avuto una relazione con la Gregoraci la quale invece ha etichettato il signore come una persona solo in cerca di pubblicità. Francesco Chiesa ha una versione differente da raccontare:

“Quando la frequentavo mi parlava di Mino. Ricordo che lui le aveva pagato la plastica al seno e lei si lamentava con me del risultato. Oltre a Magli, a metà degli anni 2000, c’era un ricco imprenditore del ramo surgelati, che ogni volta che vedeva Elisabetta le faceva un cadeau di qualche migliaio di euro. Poi aveva un posto in griglia anche il suo fidanzato storico, un immobiliarista molto benestante di origini napoletane ma residente a Roma. C’era infine Matteo Cambi, quello del brand Guru, l’unico del quale forse la Gregoraci fosse un po’ presa. E poi c’ero io, che ero il suo agente e in certe sere il suo amante”.

Dichiarazioni forti e molto delicate che senza dubbio solleveranno un altro polverone sull’ex moglie di Briatore. A proposito del manager piemontese, Soprani racconta che a quanto sa tra l’ex coppia ci sarebbe solo un contratto prematrimoniale e non post matrimoniale, come si è più volte insinuato. “Il punto fondamentale era uno solo. Nel caso si fossero separati, Briatore si riservava il diritto insindacabile di decidere l’entità dell’assegno di mantenimento”, aggiunge l’ex agente della showgirl.

Infine Soprani critica in parte la scelta della Gregoraci di aver preso parte al Grande Fratello Vip 5, spiegando che se fosse stato lui a doverla consigliare le avrebbe detto di non entrare nella Casa più spiata d’Italia. Motivo? “Perché era prevedibile che sarebbero usciti tutti gli scheletri dall’armadio… Col Gf invece è finita nel tritacarne, ma non si deve lamentare, perché lo ha voluto lei”.

Gregoraci, il percorso al GF Vip 5

Elisabetta nel reality è stata un vero e proprio catalizzatore di attenzioni. Da un lato ha tenuto banco il suo rapporto speciale con Pretelli, che ora si sta consolando con Giulia Salemi; dall’altro le sue vicende di vita privata esterne alla Casa. Così un personaggio ‘indiretto’ del GF Vip 5 è divenuto pure Flavio Briatore che non ha gradito un granché l’attenzione della cronaca rosa che, per l’ennesima volta, gli ha puntato addosso i riflettori.