GF Vip, Salvo attacca Giulia Salemi: il padre di Pretelli mette like

Non c’è pace per Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. Mentre al Grande Fratello Vip i due combattono la noia a suon di baci, abbracci e carezze, fuori sta praticamente succedendo il finimondo. Solo qualche settimana fa l’ex Velino di Striscia la notizia correva dietro ad Elisabetta Gregoraci e questo repentino cambiamento non ha di sicuro giovato all’immagine del giovane modello. La Salemi, invece, è accusata di aver ricreato le stesse dinamiche nel loft di Cinecittà dopo la love story con Francesco Monte sbocciata alla terza edizione del GF Vip, in onda nel 2018.

Nelle ultime ore ha pubblicamente attaccato la web influencer italo-persiana anche Salvo Veneziano, concorrente della prima edizione del Grande Fratello e squalificato lo scorso anno dal Grande Fratello Vip. il pizzaiolo siciliano ha condiviso sul suo account Instagram una vecchia esperienza televisiva di Giulia Salemi. Ovvero quella spagnola nel programma di MTV Supershore, dove la 27enne ha avuto una passione per un altro concorrente, Abraham Garcia.

Salvo Veneziano ha postato un video in cui Giulia Salemi bacia appassionatamente Abraham sotto le lenzuola (lo potete guardare più in basso). Questo il commento assai diretto e sarcastico dell’ex gieffino:

“Non sapevo che Giulia Salemi fosse famosa pure in Spagna. Video vietato ai minori di 18 anni. Diciamo che in ogni reality trova l’amore della sua vita… Viva l’amore”

Tra i tanti like è spuntato uno che nessuno si aspettava, quello di Bruno Pretelli, padre del più famoso Pierpaolo. L’ennesimo gesto che conferma che la famiglia del gieffino non sta per niente apprezzando questo avvicinamento a Giulia Salemi. Durante la serata di Capodanno la madre di Pierpaolo ha fatto sapere al ragazzo che nell’ultimo periodo ha perso molti consensi fuori dalla Casa.

La questione ha spaccato in due i telespettatori del Grande Fratello Vip. C’è chi è d’accordo con la famiglia Pretelli (perlopiù i fan Gregorelli) e chi invece sostiene Giulia e Pierpaolo, ribadendo che l’amore non si può di certo programmare. Intanto dal passato sono spuntate una foto di Pierpaolo Pretelli e Francesco Monte, ex fiamma della Salemi, e commenti tra Giulia e Ariadna Romero, madre del figlio di Pretelli.

La liaison tra Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli potrebbe finire presto: la modella è a rischio eliminazione lunedì 4 gennaio 2021. Riuscire a superare indenne il televoto contro Andrea Zenga, Giacomo Urtis e Mario Ermito?