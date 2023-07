Grande Fratello Vip, flirt in corso tra due ex gieffini? Fan in delirio

Cosa sta succedendo tra Martina Nasoni e Andrea Maestrelli? I due si sono sconosciuti al Grande Fratello Vip 7, dove hanno subito instaurato un’amicizia. Nella Casa più spiata d’Italia non c’è stato modo di pensare che potesse esserci qualcosa di più. Qualcuno, in realtà, aveva notato la complicità che c’era tra loro, che sembrava legata solo a una semplice amicizia. Ma ecco che in queste ore hanno attirato l’attenzione del pubblico di Canale 5 condividendo alcuni video che li ritraggono insieme.

Oggi, infatti, molti fan credono che tra Martina e Andrea dopo il GF Vip ci sia del tenero. La Nasoni ha condiviso nelle scorse ore alcune Stories su Instagram in Costa Smeralda mentre si trovava con un gruppo di amici. Ed ecco che che è apparso Maestrelli, il quale è stato subito ripreso dall’influencer: “Questo non ve lo aspettavate, guardate chi mi è venuto a trovare”. Dunque, Andrea in questi giorni ha deciso di correre da Martina in Costa Smeralda.

Un ricongiungimento, il loro, che parla solo di amicizia o è legato ad altro? Ad alimentare questo gossip ci ha pensato la stessa Nasoni, che poco dopo ha condiviso un video che la ritrae felice tra le braccia di Andrea. I due appaiono affiatati mentre si abbracciano e sorridono tra le note della canzone Tango di Tananai.

Da parte di entrambi non c’è alcuna conferma ufficiale, eppure le immagini sembrano parlare chiaro. Lo scorso mese di giugno, Martina aveva già parlato del suo rapporto con Andrea, anticipando che presto si sarebbero rivisti. Attualmente pare che i due non siano impegnati sentimentalmente con nessun altro.

La Nasoni al GF Vip 7 ha definitivamente detto addio a Daniele Dal Moro, dopo una serie di scontri abbastanza accesi. Quest’ultimo si sta ora dedicando alla sua love story con Oriana Marzoli, conosciuta proprio all’interno della Casa di Cinecittà.

Anche Andrea Maestrelli nel reality show condotto da Alfonso Signorini aveva avuto modo di ritrovare una sua ex, ovvero Nicole Murgia. Tra loro non ci sono stati particolari confronti sotto le luci dei riflettori, in quanto è subito apparso chiaro che la loro relazione apparteneva ormai a un tempo passato.

Ai fan che stanno sognando di assistere alla nascita di una storia d’amore tra Martina Nasoni e Andrea non resta che attendere una conferma o una smentita.