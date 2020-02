Grande Fratello Vip anticipazioni lunedì 3 febbraio: arriva Eva Robin’s

Lunedì 3 febbraio 2020 torna in prima serata su Canale 5 il Grande Fratello Vip. Per questa settimana il reality show di Alfonso Signorini avrà solo una puntata: non andrà infatti in onda di venerdì per evitare la concorrenza del Festival di Sanremo. Nel nono appuntamento con la trasmissione Mediaset ci sarà un nuovo ingresso esterno: quello di Eva Robin’s. L’attrice farà delle rivelazioni importanti su alcuni concorrenti di quest’anno. Inoltre ci saranno altri ospiti musicali che si esibiranno con gli inquilini in vista della settimana sanremese. Infine si scoprirà chi uscirà tra i nominati della settimana: Carlotta Maggiorana (che ha fatto un appello al pubblico), Michele Cucuzza, Barbara Alberti, Patrick Ray Pugliese.

Grande Fratello Vip rende omaggio al Festival di Sanremo

Da qualche giorno, i “vipponi” del Grande Fratello Vip sono impegnati nello studio di brani che hanno fatto la storia discografica del nostro Paese. Quella di domani sarà, infatti, una serata all’insegna della grande musica: si esibiranno in una vera e propria gara canora e non mancheranno grandi ospiti. Non è da escludere poi che si affronti il caso famigliare di Fabio Testi: il figlio dell’attore è bloccato da qualche giorno in Cina per via del Coronavirus.

Alfonso Signorini alla guida del Grande Fratello Vip 4

Come sempre accanto al conduttore Alfonso Signorini ci saranno gli opinionisti Pupo e Wanda Nara.