Gf Vip, Carlotta Maggiorana non sta bene: “Fatemi tornare a casa”

L’ex Miss Italia non regge più i ritmi del reality: durante una conversazione con Patrick lancia un appello al pubblico invitandolo a votarla per poter uscire dalla Casa

Da tempo la marchigiana lamenta uno stato di malessere interiore per la lontananza dai suoi cari. Gli altri concorrenti del Grande Fratello Vip l’hanno più volte nominata per darle modo di ricongiungersi con la sua famiglia, ma invano. Carlotta ha superato tutte le nomination, segno che i telespettatori stanno iniziando ad apprezzarla: nelle ultime ore, però, la Maggiorana si è confidata con l’ex gieffino Patrick Ray, affermando di non stare bene fisicamente e di sperare di essere eliminata nella puntata di lunedì 3 febbraio. Ray ha cercato di farla riflettere, ricordandole che ci sono persone che vorrebbero l’opportunità di vivere il reality e di ripensarci; Carlotta sembra essere ferma sulla sua decisione e, rivolta alle telecamere, ha mandato un messaggio ai telespettatori chiedendo di essere votata per poter tornare a casa.

Carlotta Maggiorana raggiunge il limite: “Non sto bene, voglio andare a casa mia”

Durante un momento di confidenze con il compagno d’avventura Patrick, la Maggiorana si concede ad uno sfogo circa il suo malessere per la nostalgia della sua famiglia. “Domani voglio tornare a casa, ho fatto il mio percorso, ho dato tutta me stessa, ma non sto più bene fisicamente, quindi spero che domani il pubblico mi voti, voglio tornare a casa”. A questo punto interviene Ray che afferma: “Pensa che c’è gente che vorrebbe stare qua, ma se non ti passa mai lo capisco”. La marchigiana quindi replica: “Purtroppo non mi passa, mi sono sfogata e ho detto quello che voglio”. Infine l’augurio di Patrick: “Io spero che tu faccia il percorso che ti fa stare più felice, qualsiasi sia, spero che tu possa essere serena”.

L’appello di Carlotta: “Non ce la faccio più!”

“Io ringrazio il pubblico, perché mi sostiene, perché mi ama, perché ha capito chi è Carlotta. Mi sono fatta conoscere e ho dato tutta me stessa. Sento di non farcela più fisicamente, domani vorrei tornare a casa”. In seguito la marchigiana si è voltata verso le telecamere e ha dichiarato: “Spero che il pubblico mi faccia tornare dalla mia famiglia, grazie”. Infine, rivolgendosi a Patrick: “Tu vai avanti, vincerai!”.