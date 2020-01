Grande Fratello Vip 4: Carlotta Maggiorana abbandona la Casa? Lo sfogo

Carlotta Maggiorana lascia la Casa? Solo qualche giorno fa, la nota scrittrice Barbara Alberti ha espresso la volontà di abbandonare il reality. Nelle ultime ore, l’ex Miss Italia ha avuto una crisi, dichiarando di voler rinunciare al percorso del Grande Fratello Vip

L’ex Miss Italia 2018 è parsa nelle ultime ore decisamente provata dal percorso che sta sperimentando al Grande Fratello Vip. Non è una novità per i suoi inquilini: si è parlato molto del disagio della Maggiorana in occasione delle nomination. La marchigiana si è lasciata andare ad un lungo sfogo con Fernanda Lessa, confessando di sentire la mancanza dei suoi cari e di voler rinunciare all’esperienza. Carlotta è scoppiata a piangere mentre la sua coinquilina ha tentato di darle sostegno e provare a farle cambiare idea. Dopo gli ultimi avvenimenti che hanno coinvolto Barbara Alberti, un’altro concorrente potrebbe dire addio allo show di Canale 5. Vediamo nel dettaglio cos’è successo.

La recente crisi di Carlotta Maggiorana: “Non ce la faccio più!”

Dopo aver vinto al televoto durante la sesta puntata del reality contro l’ex tronista spagnolo Ivan Gonzalez, la Maggiorana sembra voler ritornare ai suoi affetti. Nelle ultime ore, la gieffina si è confrontata con Fernanda Lessa e ha dichiarato: “Non è cattiveria, ma non ce la faccio più, voglio andare via, mi manca la mia famiglia. Se devo stare altri due mesi così non ce la faccio, mi manca l’aria”. La sua compagna d’avventura le ha poi consigliato di viversi il percorso giorno per giorno, provando a non proiettarsi troppo avanti con il tempo. A questo punto, Carlotta pare abbia recepito il messaggio della Lessa ed è scattato un lungo abbraccio.

Barbara Alberti fuori dalla Casa: televoto annullato

Poche ore fa, il comunicato ufficiale del Grande Fratello Vip, ha annunciato l’allontanamento della scrittrice dalla Casa per via di un’indisposizione. La produzione ha poi dichiarato che il televoto, il quale vedeva a confronto la Alberti, Fernarda Lessa e Patrick Ray, è stato annullato; verranno rimborsati gli utenti che hanno espresso la loro preferenza tra i tre concorrenti. Nella prossima puntata sapremo se la donna abbandonerà definitivamente il gioco.