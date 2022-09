Grande Fratello Vip, entra Pamela Prati: i soliti sgarri di Signorini

Pamela Prati è arrivata al Grande Fratello Vip 7, come era già stato anticipato nelle scorse settimane. In pochi si sarebbero aspettati che un giorno la showgirl avrebbe fatto ritorno nella Casa di Cinecittà. Sei anni fa fece parecchio discutere il suo atteggiamento come concorrente. Impossibile dimenticare la puntata in cui venne squalificata, quando chiese di chiamare un taxi per fare ritorno a casa sua. Conduceva ancora Ilary Blasi e Alfonso Signorini era il suo opinionista. Proprio con quest’ultimo ebbe un confronto molto acceso.

La Prati fu squalificata in quanto aveva aperto una delle porte della Casa, uscendo fuori. Furiosa, nel momento della squalifica, se ne andò in un modo che è rimasto nella storia del reality show. Stasera Signorini ha scelto di ripercorrere quella puntata, mandando anche in onda il loro brutto battibecco. Un’accoglienza quella riservata a Pamela al GF Vip 7 non proprio così carina, anzi. Il conduttore ha anche fatto notare, durante la presentazione della showgirl, che era ormai da tempo che non si vedeva sul piccolo schermo.

Non solo, Signorini ha ripercorso anche la storia della Prati con Mark Caltagirone, mai esistito. Proprio al settimanale Chi, la nuova concorrente del reality show di Canale 5 aveva annunciato di avere incontrato l’uomo della sua vita. Col tempo, però, si è arrivati alla conclusione che questo Mark, in realtà, non esisteva. Improvvisamente Dagospia aveva fatto notare che, effettivamente, si trattava di un’invenzione.

Eppure Pamela parlava di matrimonio e di una vita felice insieme a Caltagirone. Alla fine è stato chiaro a tutti, sebbene la showgirl avesse più volte smentito i gossip, che Mark non è mai esistito. Dopo l’intervista a Verissimo, finita male, la Prati non ha più fatto ritorno in tv. Questa è la prima volta che la gieffina decide di rimettere la sua vita sotto le luci dei riflettori dopo il caos generato da quella storia.

Non si parlava d’altro e oggi Pamela può finalmente raccontare la sua versione dei fatti. Riuscirà a farlo? Secondo Alfonso questa è l’occasione perfetta per la showgirl di rivelare come sono andate davvero le cose. È stata una complice o una vittima del famoso caso di Mark Caltagirone? Forse a questa domanda non ci sarà mai una risposta certa, ma di sicuro Signorini vuole vederci chiaro.

Proprio su questo caso, Pamela aveva deciso di agire per vie legali con la Mediaset e si pensa che abbia deciso di ritirare tutto per entrare nella Casa di Cinecittà.