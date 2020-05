Verissimo e Silvia Toffanin: niente più replica dell’intervista a Pamela Prati sabato 2 maggio 2020

Verissimo ha ufficialmente replicato allo sfogo di Pamela Prati. E la redazione capitanata da Silvia Toffanin ha usato toni piuttosto duri, che stanno già facendo discutere. Risultato? Niente più replica dell’intervista alla soubrette nella puntata in onda su Canale 5 sabato 2 maggio 2020. Ma facciamo un passo indietro: cosa è successo tra l’ex primadonna del Bagaglino e la trasmissione Mediaset? Tutto è partito dalla scelta del programma di replicare l’ultima intervista realizzata a Pamela, quella nella quale ammetteva che Mark Caltagirone non è mai esistito. Una lunga confessione andata in onda per la prima volta nella primavera del 2019. Una decisione che però non è piaciuta a Pamela, che ha duramente attaccato il format di Silvia Toffanin.

Lo sfogo di Pamela Prati e la risposta della redazione di Verissimo

“È imbarazzante, in un contesto drammatico per la nazione come questo a causa del Covid-19, in cui ci sono questioni davvero serie da affrontare, leggere che programmi di un certo spessore e portata nazionale riprendano una questione, da me affidata alle sedi giudiziarie – e a loro ben noto -, e abbiano anche il coraggio di taggarmi”, ha scritto Pamela Prati su Instagram. “Ovviamente mi dissocio da cotanta tristezza morale e l’unica considerazione che mi rimane è che, evidentemente, questo è l’unico modo che hanno alcuni programmi per fare un po’ di share: utilizzarmi. Ma non lo consento più. Fatevi una vita e trattate argomenti utili per la nazione. Basta con questa ridicolizzazione mediatica e strumentale della mia persona. Davvero, basta. La gente è stanca di ascoltare cavolate ed io ancora di più di essere un bersaglio mediatico costruito da voi per farvi lucrare. Mi avete già danneggiato particolarmente. Basta”, ha aggiunto.

Verissimo taglia all’ultimo Pamela Prati: la decisione

Pronta la replica della redazione di Verissimo dopo lo sfogo di Pamela Prati: “Niente intervista a Pamela Prati. Basta lo diciamo noi! Non abbiamo bisogno della Signora Prati per fare Verissimo. #BuonaPrimavera”.