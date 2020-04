Verissimo ripropone il Prati-gate: duro attacco di Pamela: “Imbarazzante”

Verissimo ripropone la vicenda del Prati-gate sabato 2 maggio: l’ex star del Bagaglino non ci sta e sfoga il suo rammarico sui social

Sembrano ormai lontani i momenti in cui in tutte le trasmissioni televisive teneva banco il Prati-gate, l’infinita vicenda che coinvolse la showgirl Pamela Prati con la presunta relazione con il misterioso Mark Caltagirone, e la partecipazione delle due agenti Pamela Perricciolo e Eliana Michelazzo. La storia è andata avanti per mesi, fatta di ospitate, smentite, rumors sui social e chi più ne ha più ne metta. E così, ad un anno dall’avvenimento mediatico, il programma di Silvia Toffanin, Verissimo, ha deciso di ripercorrere le tappe della questione: l’appuntamento è per il prossimo sabato 2 maggio alle ore 16 su Canale 5. La trasmissione lo ha condiviso sull’account ufficiale di Instagram, taggando nel post proprio la protagonista. La donna, però, pare non abbia gradito tale decisione: la Prati ha quindi deciso di sfogarsi sui social attaccando duramente la trasmissione, ritenendo inopportuno trasmettere l’accaduto in un momento così delicato per la nazione. Ma vediamo nel dettaglio cos’è accaduto nelle ultime ore.

Pamela Prati furiosa su Instagram: “L’unico modo per fare share, utilizzarmi”

“È imbarazzante, in un contesto drammatico per la nazione come questo a causa del Covid-19, in cui ci sono questioni davvero serie da affrontare, tra persone che muoiono per il virus, anziani morti nelle RSA, e tante altre che non hanno più un lavoro e non sanno cosa dare da mangiare ai figli, leggere che programmi di un certo spessore e portata nazionale riprendano una questione, da me affidata alle sedi giudiziarie – e a loro ben noto -, e abbiano anche il coraggio di taggarmi”, ha dichiarato la sarda, continuando poi a sferrare ulteriori attacchi alla trasmissione. “Ovviamente mi dissocio da cotanta tristezza morale e l’unica considerazione che mi rimane è che, evidentemente, questo è l’unico modo che hanno alcuni programmi per fare un po’ di share: utilizzarmi. Ma non lo consento più. Fatevi una vita e trattate argomenti utili per la nazione. Basta con questa ridicolizzazione mediatica e strumentale della mia persona. Davvero, basta. La gente è stanca di ascoltare cavolate ed io ancora di più di essere un bersaglio mediatico costruito da voi per farvi lucrare. Mi avete già danneggiato particolarmente. Basta”.

Eliana Michelazzo al Grande Fratello?

Intervistata da Lorenzo Amatulli di White radio qualche giorno fa, l’ex agente della Prati ha confessato di non avere intenzione di rinunciare all’occasione di un’eventuale partecipazione al reality: “Io ho fratelli adottati, la situazione è abbastanza delicata, potrei trovare fratelli che non ho, che hanno adottato ma che non ho mai visto”, spiegando che il Gf sarebbe per lei un modo per riscattarsi dopo lo scandalo che la travolse diversi mesi fa.