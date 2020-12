By

Dayane Mello ha bestemmiato al Grande Fratello Vip? È quello che molti telespettatori si stanno chiedendo in questo momento dopo che in rete ha iniziato a circolare un video assai compromettente. Nel filmato la Mello si trova in cucina con Cristiano Malgioglio e Maria Teresa Ruta e si lascia andare a qualche parola di troppo, decisamente poco chiara.

In molti hanno assicurato che l’ex fiamma di Stefano Sala si sia lasciata andare inconsapevolmente alla bestemmia “po..a mad…a”. Ad un ascolto più attento si può però notare che non è andata proprio così. La modella brasiliana ha semplicemente detto “che forte madonna”. Un’espressione che è poi diventata trend topic su Twitter, dove la Mello può contare su numerosi sostenitori.

Il video della presunta bestemmia di Dayane Mello: è chiaro che la 31enne non si è lasciata sfuggire alcuna imprecazione.

Da questo video (registrato dall’app) si sente meglio rispetto a quello registrato dalla tv e mi sembra che dica

“CHE FOTO MADONNA”#gfvip il caso è chiuso pic.twitter.com/JfBDSezaEK — ilMenestrelloh (@ilMenestrelloh) December 8, 2020

Nonostante il presunto appoggio da Brasile e Spagna, Dayane è molto amata anche in Italia e poco a poco è diventata una delle protagoniste della quinta edizione del Grande Fratello Vip. Dove è rimasta in gioco nonostante l’iniziale intenzione di seguire le orme di Elisabetta Gregoraci.

Quando i gieffini hanno appreso della scelta di Mediaset di allungare il Gf Vip fino al prossimo febbraio la Mello si è detta pronta a lasciare il gioco. Dayane voleva trascorrere le festività natalizie accanto alla figlia Sofia ma l’improvvisa chiamata dell’ex suocera ha cambiato la situazione.

Dayane Mello ha capito che la figlia è felice di vederla nella Casa più spiata d’Italia e ha così deciso di fare il possibile per vincere, in modo da dedicare la vittoria alla piccola Sofia. Un obiettivo non del tutto irraggiungibile: di recente l’indossatrice è stata la più votata dagli italiani, tanto da guadagnarsi l’immunità.

Stesso destino per l’amica Rosalinda Cannavò, in arte Adua Del Vesco, con la quale Dayane Mello ha instaurato da mesi un legame speciale e assai particolare. Qualcuno ha addirittura parlato di storia d’amore ma la modella e l’attrice sono semplicemente complici e affiatate, come due vere sorelle.