Grande Fratello Vip Dayane, lacrime per la figlia: ricordo speciale su Sala

Dayane Mello torna a parlare di Stefano Sala al GF Vip 5. La modella brasiliana non riesce a trattenere le lacrime quando Alfonso Signorini le dà la possibilità di rivedere sua figlia attraverso un video messaggio, nel corso della ventunesima puntata. Ovviamente il conduttore ci tiene a ringraziare, innanzitutto, il modello per aver dato al programma l’opportunità di fare questa sorpresa a Dayane. La piccola Sofia sta trascorrendo giornate serene a casa, dove sta preparando tutti gli addobbi per l’arrivo del Natale insieme al padre. Di fronte a queste immagini, la Mello si commuove ed è impossibile non notare tutta la sua emozione. La modella ammette di non essere mai stata lontana per così tanto tempo da sua figlia, di cui sente moltissimo la mancanza. In lacrime, appare davvero molto provata. Ed ecco che Signorini chiede a Dayane di parlare del suo rapporto con Stefano.

Come ha già fatto in precedenza, la Mello esprime solo parole positive sul padre di sua figlia. Hanno formato una coppia dall’anno 2012 al 2016 e di recente Sala non ha rilasciato delle dichiarazioni piacevoli al riguardo. Sul loro rapporto, Stefano è stato abbastanza negativo, tanto che ha accusato duramente Dayane. Al contrario l’attuale concorrente del reality condotto da Signorini rivela un’altra versione dei fatti. Scendendo nel dettaglio, la Mello ci tiene a precisare che Sala le ha dato una figlia e così anche una famiglia. “Mi ha dato amore, un mondo di famiglia. Mi ha insegnato tanti valori, mi ha insegnato tanto tanto”, confessa Dayane. Parole molto belle quelle che esprime sul modello.

La Mello ci tiene a far sapere a tutti di aver imparato molto da Sala, che le ha mostrato i valori più importanti, quelli legati alla famiglia. Era molto giovane Dayane quando è diventata madre e dal padre di sua figlia ha potuto sicuramente imparare molto. Ha avuto un passato davvero complicato e drammatico la gieffina. In effetti, non ha trascorso un’infanzia insieme a una famiglia unita e serena, come ovviamente avrebbe voluto. Ora, però, ci tiene anche a dire grazie al nostro Paese. Signorini le fa notare che l’Italia l’ha accolta abbastanza bene e lei conferma: “Questo Paese mi ha dato tutto quello che non ho avuto”.

Come reagirà Dayane quando potrà leggere le ultime dichiarazioni di Sala? Sicuramente resterà un po’ stupita, visto che ora lei considera come un “grandissimo amico”.