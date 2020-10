Stefano Sala su Dayane: “Rimase incinta dopo 15 giorni, mai ci fu amore”

Il modello, al magazine Chi, spiega come è nata la relazione con la sudamericana e che la sua gravidanza “fu un fulmine a ciel sereno”. Non solo: parecchio sconfortato ha accusato Dayane di aver detto “molte bugie” al GF Vip

Stefano Sala vuota il sacco e, con punte di forte amarezza, torna a parlare dell‘ex Dayane Mello, attualmente impegnata al Grande Fratello Vip e mamma di sua figlia, la piccola Sofia. Il modello, in una lunga intervista al magazine Chi, ha rilasciato dichiarazioni decise, nette, assai risentite nei confronti della brasiliana, accusandola di dire bugie e di non mantenere un comportamento consono a una madre. Non solo: Sala ha dichiarato che nel rapporto vissuto con la sudamericana non c’è mai stato amore, ma soltanto una grande passione.

Stefano ha riavvolto il nastro e ha spiegato che ha conosciuto Dayane sette anni fa. A 15 giorni di distanza dal loro primo incontro (“dopo due settimane”), lei è rimasta incinta. “Un fulmine a ciel sereno”, ha confidato Sala che ha inoltre detto che entrambi non hanno mai avuto il dubbio di non tenere Sofia. Tutto è proseguito bene per circa un anno, poi la relazione è stata investita da una forte crisi. Per Stefano, un duro colpo:

“Un tira e molla, da parte sua, devastante. L’amore era finito, ma oggi lo posso dire, forse non era mai iniziato. Eravamo da sempre due perfetti sconosciuti. C’era una grande passione, questo non lo nego. Ma non c’è mai stato amore”.

Sala ha confessato di essere persino rimasto “abbastanza traumatizzato” dalla storia con la Mello. E oggi? La loro figlia a chi è affidata? Dove vive? Stefano ha narrato che c’è l’affido congiunto a madre e padre, ma che nei fatti Sofia cresce con lui e la sua famiglia. Non solo: “Mi occupo io delle sue spese e dei suoi alimenti, questo sia ben chiaro”. Il modello è passato poi al capitolo Grande Fratello Vip, affermando che sente Dayane dire “molte bugie”. Sala ha preferito non scendere nel dettaglio, ma ha assicurato che non appena la brasiliana uscirà dal reality dovrà discutere con lui di parecchie cose.

“Mi creda, questa situazione mi fa piangere”, ha rimarcato Sala, con sconforto, al magazine diretto da Alfonso Signorini, sottolineando nuovamente che l’ex compagna avrebbe detto una “serie di falsità”. Stefano ha quindi raccontato che è capitato che sua figlia Sofia tornasse da scuola dicendo che dei suoi compagni di scuola le hanno fatto delle domande spinose: “Ma hai visto cosa ha detto e fatto tua madre?”.

Stefano ha quindi affondato un ultimo colpo, sostenendo di non credere alle lacrime di Dayane; lacrime destinate alla figlia e giunte dopo che ha saputo che l’avrebbe sentita il giorno successivo. “Secondo me piangeva per le accuse di Francescka (Pepe, ndr)”, ha chiosato il modello.