Dayane Mello inedita su Stefano Sala: i rapporti oggi e i “momenti difficili”

Tempo di confessioni per Dayane Mello al Grande Fratello Vip. Stavolta il chiacchieratissimo Mario Balotelli non c’entra nulla. La modella 31enne di origini brasiliane ha riservato parole per il suo ex Stefano Sala, con il quale ha avuto una figlia, Sofia. A riguardo del comasco ha speso dichiarazioni di stima e affetto, parlando di un uomo molto sensibile e attento al bene della loro piccolo (6 anni). Dayane ha anche toccato dei tasti dolenti, spiegando che, seppur oggi è in ottimi rapporti con Sala dopo l’addio, non sono mancati in passato momenti di difficoltà. Le confidenze sono giunte mentre si è rilassata nella vasca presente nella Casa più spiata d’Italia, in compagnia di Adua Del Vesco.

GF Vip 5, Dayane Mello: le confidenze su Stefano Sala, il padre di Sofia

La sudamericana nutre una particolare predilezione per i tatuaggi e ne mostra alcuni all’attrice, ex di Massimiliano Morra e Gabriel Garko. Ad esempio indica orgogliosa la scritta “Bubi” che ha ‘marchiata’ sul collo e che altri non è che un affettuoso soprannome di Sofia. L’argomento scivola in fretta sul padre della piccola (nata nel 2014). “Dev’essere un bravo ragazzo”, si avventura la Del Vesco, che spiega alla Mello di aver incrociato Sala su un set e di aver avuto una ottima impressione di lui. Impressione confermata da Dayane che parla, in riferimento all’ex, di “un grandissimo amico e un bravissimo papà”. E ancora: “Molto intelligente, comprende i nostri bisogni, è una persona davvero sensibile”. Non solo: la brasiliana assicura che Stefano è riuscito a trasmettere il talento artistico a Sofia. Assicura anche che con lui ha conservato un legame di fiducia e stima dopo il naufragio della loro love story.

Dayane Mello e i “momenti difficili” dopo la separazione da Stefano Sala

Delizie, ma anche qualche croce. Dayane infatti, dopo aver rilasciato dichiarazioni al miele, racconta che con l’ex non sono mancati “momenti molto difficili”, perché c’erano in ballo dei sentimenti profondi (i due hanno fatto coppia dal 2012 al 2016). Inoltre rimarca che dopo quel capolinea sentimentale si è per forza di cose ritrovata sola, con una figlia piccina e in un Paese non suo. Nonostante ciò, a distanza di quattro anno da quell’addio, oggi le cose vanno meglio. E nel cuore di Dayane? Chi c’è attualmente? Proprio nella Casa del Grande Fratello Vip ha confidato di nutrire una forte attrazione per Mario Balotelli. Il calciatore non ha preso benissimo le esternazioni rilasciate dalla brasiliana sul suo conto.