Grande Fratello Vip, svelati i nomi di altri concorrenti? Ecco di chi si tratta

Da gennaio si darà il via alla nuova edizione del Grande Fratello Vip condotta da Alfonso Signorini. I nomi dei futuri inquilini della casa più spiata d’Italia non sono stati ancora svelati ma più si avvicina la fatidica data d’inizio del reality, più i misteri attorno ai possibili concorrenti s’infittiscono. Secondo Dagospia e Oggi, i nuovi personaggi che potrebbero prendere parte al cast della prossima edizione del GF Vip sono Aristide Malnati, Antonio Zequila, Michele Cucuzza e Adriana Volpe…e non solo! Questi si andrebbero ad aggiungere alla lista dei nomi già fatti nelle scorse settimane: Rita Rusic, Barbara Alberti e il figlio dell’attrice Eleonora Giorgi – anche lei ex gieffina – Paolo Ciavarro.

Nuovi concorrenti Grande Fratello Vip: la lista dei possibili nomi si allunga

C’è grande fervore attorno al totonome dei concorrenti del Grande Fratello Vip 2020. Mentre il conduttore Alfonso Signorini si diverte a dare solo piccoli assaggi al pubblico, fatti di volti nascosti e frasi allusive, Dagospia e Oggi rivelano quelli che potrebbero essere gli altri inquilini della casa di Canale 5. Tra i nomi già sentiti, Paolo Ciavarro, Rita Rusic e Barbara Alberti. Ora spuntano anche quelli di Adriana Volpe, già citata come possibile “donna molto cattiva”, Michele Cucuzza e Antonella Elia. Alla lista dei probabili personaggi della prossima stagione del GF anche Aristide Malnati e Antonio Zequila, entrambi ex concorrenti dell’Isola dei Famosi.

Chi potrebbe essere l’uomo misterioso dell’ultima foto pubblicata da Signorini?

L’ultimo indizio fornito da Alfonso Signorini riguardava un uomo “avventuroso”. In questo caso, il pubblico si è diviso tra diversi personaggi dello spettacolo. C’è chi scommette su Giacobbo, chi invece punta ancora su Ciavarro, per ora il più quotato. Tra i le ipotesi spunta anche il nome di Valerio Scanu. Per ora si tratta solo di supposizioni, che verranno tutte confermate o smentite l’8 gennaio 2020, quando verrà mandata in onda la prima puntata su Canale 5.