Grande Fratello Vip concorrenti, ex di Amici nel cast?

Concorrenti Grande Fratello Vip, trepidante attesa per il cast

Siamo tutti in trepidante attesa di conoscere il cast del Grande Fratello Vip di quest’anno che – come senz’altro saprete – sarà condotto da Alfonso Signorini; al momento non ci sono certezze di alcun tipo sui concorrenti della prossima edizione ma i pettegolezzi si inseguono senza sosta nel Web e noi non possiamo che riportarveli, oggi partendo da lui: Alessio Bernabei. Cosa? Perché parliamo di un ex di Amici di Maria De Filippi se il post è dedicato al Gf Vip? Molto semplice, e la risposta forse ce l’avrete già: non pochi ex dei talent show sono finiti nei reality; basti pensare a Valerio Scanu, Moreno Donadoni e Marco Carta, solo per fare degli esempi estemporanei.

Grande Fratello Vip concorrenti, Alessio Bernabei tra i partecipanti?

Recentemente hanno chiesto ad Alessio se parteciperebbe mai al Grande Fratello Vip qualora gli fosse proposto; la risposta dell’ex leader dei Dear Jack, che è tornato a parlare del suo gruppo in modo decisamente inaspettato, è stata netta: su Instagram infatti ha pubblicato dei meme in cui si simulano delle risate a crepapelle per dire chiaramente che no, non accetterebbe mai. In realtà non è la prima volta che Bernabei parla dell’eventualità di buttarsi a capofitto in un reality, e anche in precedenza aveva rifiutato categoricamente. Per noi è un vero peccato perché, anche se comprendiamo in toto le sue ragioni, siamo convinti che farebbe un bel percorso e che sarebbe un personaggio sui generis molto apprezzato.

Le ultime news sul Gf Vip di Alfonso Signorini

Intanto continuano a circolare voci sugli altri possibili concorrenti del Grande Fratello Vip: si parla incessantemente di Lorenzo Riccardi, e lui sì che sarebbe un bell’acquisto per il programma di Canale 5, soprattutto se pensate che in Casa potrebbero arrivare anche Loredana Lecciso, Ilona Staller, Scialpi, Matilde Brandi, Claudia Galanti e la modella Fernanda Lessa. Siamo proprio curiosi di scoprire cosa decideranno di fare Alfonso Signorini e il suo team autoriale, e siamo sicuri che alla fine il risultato ci piacerà: credete davvero che il direttore di Chi, opinionista da anni nelle principali trasmissioni televisive Mediaset, si faccia sfuggire l’occasione di portare un super cast al Gf Vip? Non scherziamo.