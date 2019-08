Alessio Bernabei torna con i Dear Jack? Nostalgia canaglia: “Ci penso spesso”

Dear Jack, Alessio Bernabei di nuovo frontman? Lontani i tempi dell’addio

La rottura di Alessio Bernabei con i Dear Jack all’epoca non fu presa bene dai fan che si schierano chi dall’una chi dall’altra parte, spesso scrivendo le peggiori cose contro quelli che ormai erano diventati avversari. La situazione si è andata gradualmente calmando col tempo, visto che i membri del gruppo lanciato da Amici di Maria De Filippi hanno dimostrato di essere rimasti in buoni rapporti, pur non avendo intenzione di cambiare idea sulla strada intrapresa (basti pensare che a Alessio e i Dear Jack si sono scontrati anche a Sanremo 2016 ammettendo di sostenersi a vicenda). Recentemente un follower ha chiesto ad Alessio se in futuro tornerebbe mai con la sua band, e la risposta ci ha spiazzato perché l’ex frontman ha esordito in modo molto particolare.

Alessio Bernabei torna nei Dear Jack? Ci pensa spesso ma è felice così

“Hai mai pensato di ritornare dai Dear Jack?”, questa la domanda del follower. “Sì – ha così esordito Bernabei –, ci penso spesso. Ma poi penso anche che sono molto felice ad essere l’unica mente per me stesso e non dover allineare miei pensieri con altre quattro persone. Ho trovato la mia dimensione, ho trovato il modo di poter fare e scrivere solo quello che amo. Senza dover per forza condividere i gusti. Posso dire che trovo una pace maggiore abitando in un monolocale”. Le parole di Alessio sono chiarissime: la nostalgia bussa alle porte di casa ma lui, che pure talvolta si lascia sopraffare dai ricordi, preferisce seguire la sua strada. Certo, bisogna anche dire che Bernabei non ha chiuso totalmente le porte ai Dear Jack e, magari chissà, i fan potranno rivederli assieme in tour fra un po’ di anni.

Dear Jack e Alessio Bernabei: “Essere frontman è la cosa più f..a del mondo”

Lo stesso Alessio infatti nella risposta ha chiaramente detto che essere il frontman è bellissimo: “Anche se – ha aggiunto alla dichiarazione – essere il frontman di una band è la cosa più f…a del mondo e sempre lo sarà”. Al bano e Romina Power un tempo cantavano Nostalgia canaglia: staremo a vedere cosa canteranno assieme Alessio e i Dear Jack se e quando si riuniranno.