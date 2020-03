Grande Fratello Vip chiude prima? Ecco quando, le news dopo Covid-19

Gf Vip chiude prima, si aspetta la conferma di Mediaset: tutto dipende da mercoledì prossimo

Il Gf Vip chiude prima: le indiscrezioni circolavano già da tempo e potrebbero trovare conferma proprio mercoledì prossimo, quando vedremo la prossima puntata del reality show di Canale 5. Non abbiamo ancora la certezza poiché serve un comunicato Mediaset per ufficializzare tutto ma l’eventualità non è da escludere soprattutto dopo che Tvblog ha parlato della data di chiusura anticipata della trasmissione. Di cosa parliamo esattamente? Continuate a leggere e vedrete subito cosa potrebbe succedere nel mese di aprile.

Grande Fratello Vip chiusura anticipata: l’indiscrezione

Mediaset ha assicurato che il reality show continuerà come molti altri ma non è mai intervenuta sinora sulle indiscrezioni circolate in merito alla chiusura anticipata del Grande Fratello; Hit di Tvblog ha invece fornito ulteriori dettagli dicendo che ai piani alti starebbero pensando di chiudere prima e di mandare il reality in onda fino a mercoledì 8 aprile invece di arrivare al 27, data annunciata prima che il Covid-19 si diffondesse in Italia e nel mondo. “La decisione finale – questo quanto si legge sul blog – verrà presa dopo la puntata di mercoledì prossimo”. Inutile dirvi che se per caso si dovesse scoprire un caso di contagio il reality chiuderebbe immediatamente.

Nervi tesi in casa per il Coronavirus, cosa sta succedendo al Gf Vip 4

In Casa intanto il clima si è fatto pesante, e anche concorrenti come Fabio Testi che hanno sempre cercato di mantenere la pace tra i coinquilini ne stanno risentendo. C’è chi cerca di evitare litigi pensando all’esterno – pensate ad Antonio Zequila – ma c’è anche chi sembra essere duramente provato dai comunicati sul Coronavirus. Mercoledì ne sapremo di più: per adesso non si è parlato di chiusura anticipata in via ufficiale ma Alfonso Signorini potrebbe dare la notizia molto presto. Vi terremo aggiornati.