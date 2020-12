Grande Fratello Vip anticipazioni stasera: eliminato, una grande decisione

La puntata del GF Vip 5 di questa sera venerdì 4 dicembre 2020 si preannuncia scoppiettante per i concorrenti. Il motivo? Per i Vipponi è arrivato il momento di prendere delle grandi decisioni. Scendendo nel dettaglio, i vari concorrenti dovranno decidere se proseguire questa esperienza nella Casa più spiata d’Italia o se abbandonare il gioco. Alfonso Signorini ha fatto sapere ai concorrenti che questa quinta edizione del reality show durerà di più. Non termina in questi giorni – la finale era prevista per i primi di dicembre – ma i Vipponi avranno la possibilità di continuare i loro percorsi fino a febbraio!

Questo è stato un annuncio che ha destabilizzato non poco i gieffini, i quali si sono inevitabilmente ritrovati a dover riflettere sulla scelta da fare. In particolare, hanno mostrato indecisione e un forte senso di amarezza Elisabetta Gregoraci e Francesco Oppini. Anche Enock aveva deciso di abbandonare il programma a dicembre, ma è stato eliminato la scorsa settimana. Dunque, sembra proprio che solo questi due concorrenti potrebbero lasciare la Casa. Ovviamente i telespettatori devono mettere in conto possibili colpi di scena!

Intanto, il televoto di questa sera non è a eliminazione, a differenza della scorsa puntata. In serata nessuno dei concorrenti tra Dayane Mello, Elisabetta Gregoraci, Giulia Salemi, Pierpaolo Pretelli, Stefania Orlando e Tommaso Zorzi dovrà lasciare la Casa più spiata d’Italia. Questa volta il pubblico deve votare il preferito. Il più votato riceverà l’immunità nelle nomination di questa sera. Le previsioni vedono in testa Zorzi, ma anche Pretelli è un concorrente abbastanza amato dai telespettatori.

Signorini, nel corso di questa ventitreesima puntata, dovrà affrontare un tema caldo: il gruppo delle donne nelle ultime settimane si è spaccato. Tra le gieffine le tensioni sono arrivate alle stelle e, pertanto, in questi giorni non sono mancati gli scontri. I telespettatori hanno, infatti, assistito a una forte lite tra Elisabetta e Rosalinda, durante la quale hanno detto la loro Stefania e Dayane. Inoltre, per la Gregoraci non sono mancati in settimana i confronti con Giulia Salemi.

Come sempre, il programma prepara delle sorprese per i concorrenti. A vivere delle importanti emozioni sarà Dayane, la quale riceverà una sorpresa dal Brasile!