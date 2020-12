Grande Fratello Vip 5 anticipazioni stasera: eliminato e nuovi concorrenti

Cosa accade al GF Vip 5 nel corso della 25esima puntata? Questa sera, venerdì 11 dicembre 2020, il pubblico di Canale 5 potrà assistere a nuovi colpi di scena che hanno ovviamente protagonisti i concorrenti ancora in gioco. Il nuovo appuntamento del reality show condotto da Alfonso Signorini rappresenterà una fase importante, in quanto secondo le anticipazioni faranno il loro ingresso i nuovi concorrenti. Come il conduttore aveva annunciato durante la scorsa puntata di lunedì, entreranno nel programma prodotto da Endemol Shine Italy tre volti nuovi, che dovrebbero destabilizzare un po’ le dinamiche della Casa più spiata d’Italia. Di certo già non mancano le tensioni, ma sicuramente genereranno interessanti svolte i nuovi gieffini.

Saranno Sonia Lorenzini, Samantha De Grenet e Filippo Nardi coloro che varcheranno la porta rossa e che raggiungeranno gli altri concorrenti. La prima non ha mai preso parte a dei reality, mentre gli altri due hanno già affrontato altre esperienze in passato. Queste new entry sono pronte a creare scompiglio! Verrà dato spazio, nel corso della serata, a Dayane Mello. La modella brasiliana si scontra molto spesso con i suoi coinquilini. Su lei e Rosalinda è nata una vera e propria bufera social dopo i televoti che l’hanno viste preferite. Intanto, dentro la Casa, Dayane si è lasciata andare a un’accesa discussione nche con Selvaggia Roma. Proprio per tale motivo, Signorini darà la possibilità alla brasiliana di spiegare cosa è accaduto durante i litigi con gli altri coinquilini.

Nella Casa di Cinecittà non mancheranno le sorprese anche stasera. I concorrenti vivranno grandi emozioni. In particolare, scopriranno l’esito del televoto aperto tra Andrea Zelletta, Giacomo Urtis, Selvaggia Roma e Stefania Orlando. Questa volta il meno votato dal pubblico dovrà abbandonare il gioco. Chi sarà l’eliminato della venticinquesima puntata? Molto probabilmente Stefania e Andrea riusciranno a superare la sfida senza problemi. Si ritrovano a rischiare Giacomo e Selvaggia. Quest’ultima, nel precedente televoto, era arrivata ultima con una percentuale di voto molto bassa. Invece, Urtis è stato apprezzato dai telespettatori in queste settimane. Sembra più probabile l’eliminazione della Roma, al momento, visto il precedente risultato.