Grande Fratello Vip anticipazioni stasera: botta emotiva per Zorzi

Tutto pronto per l’ennesimo prime time su Canale 5 del Grande Fratello Vip, che si avvia verso l’ultimo atto, previsto l’1 marzo 2021. Proprio sul gong finale è giunta una ‘sorpresa d’amore’ inaspettata, vale a dire il decollo della liaison che vede protagonisti Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga. I due giovani si sono ‘annusati’ parecchio e ora hanno abbandonato ogni timidezza, decidendo di darsi una chance. L’argomento sarà sviscerato da Alfonso Signorini e dai suoi opinionisti, Antonella Elia e Pupo. Atteso anche il parere di Dayane Mello sull’affaire. La modella brasiliana che è stata proprio felice di aver visto l’amica del cuore ‘migrare’ verso altri lidi.

Altro tema caldo sarà l’ospitata del padre di Tommaso Zorzi, Lorenzo, che vedrà il figlio. In più occasioni l’influencer ha parlato del genitore, spiegando di aver con lui un rapporto complesso. Da un lato ha dichiarato di provare molta stima per papà, dall’altro ha sottolineato che al momento ci sono diverse barriere comunicative con lui.

“Un genitore non deve mai pensare che il figlio non abbia più bisogno di lui, anche se affermato ed adulto. Io non ho un papà, è l’ultima persona che chiamerei, penso che lui abbia messo in ordine le sue priorità ed io non sono tra quelle”, aveva confessato tempo fa Tommy. E ancora: “Mio padre non mi dà un abbraccio da 8 anni. Da quando si sono separati i miei non l’ho più visto, non poter contare sulla figura di un padre mi ha portato a non fidarmi delle figure maschili in generale”.

Parole che però nel corso del GF Vip sono andate via via ad addolcirsi. Sicuramente l’intervento di Lorenzo darà una botta emotiva a Zorzi.

Altro tema su cui batterà Signorini è il rapporto tra Giulia Salemi e Stefania Orlando; rapporto che ha vissuto di recente alti e bassi. Le due donne si sono ritrovate in diverse occasioni ad azzuffarsi.

Grande Fratello Vip anticipazioni: in arrivo un richiamo per Samantha De Grenet

Qualcuno ha persino ipotizzato una squalifica, in realtà è molto più probabile che ci si limiterà a un richiamo: stiamo parlando del caso De Grenet. Nei giorni scorsi la showgirl romana si è fatta scappare una battuta tutt’altro che felice sull’autismo. Signorini, salvo colpi di scena, come già fatto in passato su simili episodi, chiederà alla concorrente di fare mea culpa. Nessuna cacciata in vista.

Grande Fratello Vip: niente puntata reunion

Giornalettismo ha anticipato che quest’anno non andrà in onda alcuna puntata ‘reunion’ post ‘finalissima’, vale a dire l’appuntamento ‘una settimana dopo’ che è stato sperimentato in diverse edizioni passate. Signorini avrebbe detto no. L’1 marzo quindi si decreterà il vincitore, con tanto di arrivederci e grazie.