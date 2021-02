GF Vip De Grenet, brutta frase sull’autismo (video): si parla di squalifica

Nuova bufera in arrivo al Grande Fratello Vip. Bufera che ha già un bersaglio su cui abbattersi. Trattasi di Samantha De Grenet, la quale è stata protagonista nelle scorse ore di un brutto scivolone. Tutto si è verificato mentre era a colloquio con Pierpaolo Pretelli e Andrea Zelletta. Quest’ultimo stava ragionando sulle nomination e sui voti, ricordando alcune dinamiche del GF Vip 4. Pare che Zelletta abbia visto la precedente edizione del reality con parecchia attenzione perché ha rimembrato molti particolari di essa. Cosa che ha stupito la showgirl romana che si è lasciata andare ad una frase spigolosa sull’autismo.

“Sembri autistico in questo momento, come fai a ricordarti tutto…”, ha detto la De Grenet, riferendosi a Zelletta. Già si è messa in moto la macchina dell’indignazione sui social. Su Twitter c’è chi reputa “gravissima” l’esternazione di Samantha. Non mancano nemmeno coloro che ipotizzano una squalifica che però, con ogni probabilità, non arriverà. In questi casi, salvo sorprese dell’ultimo minuto, il GF Vip non è mai stato intransigente tanto da arrivare alla cacciata di un concorrente. Più facile che nella prossima puntata in prime time Alfonso Signorini porrà attenzione sull’episodio, chiederà alla De Grenet di scusarsi e risolverà la vicenda con un ammonimento.

GF Vip, si va verso la finale tra crolli emotivi e cedimenti psicologici

L’edizione monster del Grande Fratello Vip 5 volge al termine. L’1 marzo sarà decretato il vincitore. Nelle ultime settimane sono apparsi con evidenza sempre più sintomi di stanchezza relativi alla lunga permanenza forzata degli inquini nella Casa più spiata d’Italia. Crolli emotivi e cedimenti psicologici sono ormai all’ordine del giorno, segno che il programma sia giunto al limite.

Sempre di recente non sono nemmeno mancati mugugni e critiche verso la scelta dello show di procrastinare la finale. In più occasioni Tommaso Zorzi e Stefania Orlando hanno pensato di tagliare la corda anzitempo. Alla fine sono rimasti. Sfinitezza ma non solo: Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga nei giorni scorsi hanno trovato la forza per ‘ingranare’, dando vita a un flirt. Gli occhi sono tutti puntati su di loro adesso. E c’è da scommettere che lo saranno per le prossime due settimane.