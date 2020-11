Le anticipazioni del GF Vip 5 di stasera 23 novembre 2020 segnalano una volta importante per i concorrenti! Ebbene finalmente i gieffini verranno messi di fronte alla verità: il reality continuerà fino al mese di febbraio 2021! Una notizia che sicuramente riuscirà a sconvolgere i Vipponi, che pensavano di tornare a casa molto presto. Invece, il programma quest’anno ha deciso di allungare la messa in onda e ora è arrivato il momento di comunicarlo ai diretti interessati. Come reagiranno? Bisognerà attendere la prima serata di oggi per scoprirlo. In particolare, i telespettatori curiosi di scoprire cosa decideranno di fare i gieffini: proseguire questa esperienza, trascorrendo il Natale e il Capodanno all’interno della Casa più spiata d’Italia, oppure abbandoneranno il gioco? In attesa di scoprire le reazioni dei concorrenti, il televoto è ancora attivo.

Chi uscirà dal reality questa sera? Attualmente si stanno sfidando Dayane Mello, Francesco Oppini, Patrizia De Blanck e Rosalinda. I telespettatori stanno votando il loro concorrente preferito tra i quattro: chi riceverà meno voti da parte del pubblico sarà costretto a lasciare la Casa e a raggiungere Signorini in studio. Al contrario di quanto accaduto nella scorsa puntata, il risultato del televoto della ventunesima puntata prevede l’eliminazione definitiva. Potrebbe avere la peggio la Contessa, che sembra non aver raccolto molti consensi, sebbene abbia più volte strappato qualche risata ai suoi coinquilini e al pubblico. Rischia molto anche Dayane, che però vanta un gruppo di fan che la sostiene, soprattutto per l’amicizia che condivide con Rosalinda.

Le anticipazioni per stasera rivelano che Cristiano Malgioglio apparirà con un video collegamento. Pare che il cantante sia pronto ad approdare nuovamente all’interno del reality, dopo l’esperienza affrontata durante la seconda edizione del programma. Lui stesso su Instagram fa sapere ai fan che questa sera non aprirà la porta rossa, ma dalle sue parole si comprende che il suo ingresso avverrà molto presto!

Signorini riserverà varie sorprese ai gieffini ancora in gioco. In particolare, per alcuni di loro ci saranno dei dolci incontri con gli affetti più cari, di cui sentono molto la mancanza. Sono giorni difficili per i concorrenti, che non vedono l’ora di riabbracciare le persone che hanno lasciato fuori.