Il Web non ha accolto benissimo le anticipazioni del Gf Vip per stasera, lunedì 7 novembre 2020. Ci sarà infatti un ritorno nella Casa, o meglio nella Glass Room, un ritorno per la Contessa De Blanck. Patrizia si ritroverà faccia a faccia con Alvaro, il suo ormai celebre ma sempre presunto spasimante. Infatti il Grande Fratello Vip ha annunciato sui social il ritorno di Alvaro: chissà come reagirà la Contessa! Per quanto riguarda il televoto, invece, non ci sarà un eliminato stasera. Maria Teresa Ruta, Massimiliano Morra e Francesco Oppini non sono a rischio eliminazione, ma solo uno di loro sarà salvo.

Un Vip salvo, gli altri due andranno direttamente in nomination per venerdì: chi la spunterà? Dai sondaggi dovrebbe salvarsi Maria Teresa, ma dopo l’inaspettata uscita di Guenda non si può mai sapere. Il televoto è imprevedibile, come sempre. E proprio Guenda Goria tornerà in studio per parlare con Alfonso Signorini dopo la sua eliminazione. Avrà modo di parlare con gli altri concorrenti e ci sarà qualche confronto? Lo scopriremo stasera. Altra protagonista della serata è Dayane Mello.

Per la modella non sono stati giorni facili, è ormai in guerra aperta con Francesco Oppini ma anche Tommaso Zorzi non ha gradito alcuni comportamenti della coinquilina. Ma di sicuro si parlerà dei baci con Rosalinda durante la festa di halloween. Twitter è in attesa di sapere cosa ne sarà di Oppini: dopo le polemiche esplose sulla frase su Dayane verranno presi provvedimenti? Una squalifica è difficile da pensare, perché altrimenti sarebbe stato annullato il televoto, ma potrebbe essere in arrivo per lui una bella ramanzina di Signorini.

Ma ci sono anche altri punti interrogativi in attesa di risposta. C’è una presunta bestemmia di Paolo Brosio in ballo, per cui Signorini potrebbe spiegare cosa ha deciso il Gf Vip in merito. E non solo, perché nonostante gli autori e lo stesso conduttore si fossero tanto raccomandati con Brosio di non spifferare nulla di ciò che accade fuori, lui ha fatto l’esatto contrario. Ha anche spoilerato il prolungamento del programma, con conseguente reazione della Gregoraci. Anche per lui si dovrebbero prendere provvedimenti: il regolamento parla chiaro, d’altronde.

Infine ci sarà una sorpresa per Stefania Orlando: forse un video di sua mamma, visto che oggi è il compleanno della signora Orlando? Tutto questo e tanto altro nella puntata di stasera del Grande Fratello Vip 5. E soprattutto, chi finirà in nomination?