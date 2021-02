Grande Fratello Vip anticipazioni stasera: chi esce, Zorzando contro tutti?

Le anticipazioni del Grande Fratello Vip 5 rivelano cosa succederà nella puntata di stasera, la trentanovesima. Venerdì 12 febbraio 2021 inoltre ci sarà un eliminato, e come sempre chi uscirà comprometterà gli equilibri della Casa. Andrea Zenga è al televoto e rischia di essere eliminato, ma per lui le sorprese non sono ancora finite. Stasera infatti tornerà nella Casa suo padre Walter Zenga, ma non da solo. L’ex portiere si ritroverà faccia a faccia con entrambi i figli: Andrea, che è nella Casa da due mesi circa, e anche Nicolò. I tre Zenga avranno un definitivo confronto che darà inizio, o meno, a un rapporto tra loro. Riusciranno a chiarirsi? Di sicuro non si diranno tutto davanti alle telecamere, ma evidentemente Signorini ha voluto questo confronto a tre nel suo reality show. Tommaso Zorzi e Stefania Orlando finiranno ancora sotto accusa?

Stando alle anticipazioni del GF Vip giunte col comunicato, si parlerà del fatto che gli Zorzando abbiano messo in dubbio l’autenticità di Maria Teresa Ruta dopo la vicenda di Baccini. Anche fuori dalla Casa Cristiano Malgioglio ha ancora qualcosa da dire alla Ruta e stasera ci sarà un confronto. I fan di Tommaso e Stefania stanno chiedendo a gran voce, però, che i due vedano le clip in cui Maria Teresa non parla in modo molto carino di loro. Gli Zorzando in effetti passano spesso come i cattivi per come viene narrata la storia, ma anche su di loro non vengono spese belle parole. Parole che però non ci sono mai nelle clip in puntata. Ormai è lampante per il pubblico la volontà di usare Tommaso e Stefania come i “cattivi”, che in una storia come in un programma tv fanno sempre comodo.

Stefania Orlando avrà anche un’altra questione spinosa su cui confrontarsi. C’è stata infatti una pesante discussione con Giulia Salemi in questi giorni. Alfonso ne parlerà con le dirette interessate, anche se nelle ultime ore il clima è più disteso nella Casa. Le anticipazioni non parlano della chiacchierata di Giulia, Dayane e Maria Teresa ai danni di Tommaso e Stefania: se ne parlerà ugualmente, visti gli argomenti, oppure i fan Zorzando dovranno alzare ancora di più la voce sui social per essere ascoltati dal Grande Fratello?

Gli autori scrivono le puntate e prendono delle decisioni precise, in fin dei conti si tratta pur sempre di un programma televisivo e devono esserci i buoni e i cattivi. Certo è che proprio il modo in cui vengono scritte le puntate rischia di influenzare al televoto quella parte di pubblico che non segue la diretta 24 ore su 24 ma guarda solo la prima serata su Canale 5. Chi sarà eliminato stasera al Grande Fratello Vip? Al televoto ci sono Zenga, Maria Teresa e Samantha De Grenet. Nei sondaggi è proprio Samantha in svantaggio rispetto agli altri. Tuttavia i giochi sembrano aperti con Zenga, quindi non è detta l’ultima parola.