Grande Fratello Vip anticipazioni: arriva l’intervento di Briatore, il motivo

Il manager darà la sua versione dei fatti dopo che l’ex moglie Elisabetta Gregoraci ha dichiarato di essere stata richiesta in sposa pochi mesi fa dallo stesso uomo d’affari. Previsto anche l’intervento in puntata della fidanzata di Enock

Altra diretta del Grande Fratello Vip, altro caso relativo ad Elisabetta Gregoraci. Stasera il reality di Canale 5 torna con un nuovo appuntamento in prime time. E a finire ancora una volta al centro dell’attenzione sarà la conduttrice calabrese. Nei giorni scorsi ha affermato durante una chiacchierata con Francesco Oppini e Giulia Salemi di aver ricevuto dopo il lockdown di marzo e aprile da parte di Flavio Briatore la richiesta di convolare a nozze dopo la separazione. Insomma, il manager avrebbe voluto risposarla dopo il naufragio matrimoniale.

Alla luce di ciò, stasera 20 novembre 2020 al GF Vip interverrà l’uomo d’affari piemontese per dare la sua versione dei fatti che con ogni probabilità contrasterà con quella dell’ex moglie. A far propendere per tale ipotesi uno spiffero divulgato mercoledì dal magazine Chi. Il settimanale ha assicurato di aver raggiunto al Principato di Monaco Briatore, il quale avrebbe commentato in modo lapidario l’intera vicenda relativa alla sua presunta ri-proposta di matrimonio. “Fake news”, sarebbe stata la chiosa secca. Nella puntata odierna in prima serata l’imprenditore spiegherà in maniera più dettagliata la sua posizione sull’argomento.

Sarà poi trattato il caso che ha coinvolto Enock Barwuah e Selvaggia Roma. La ragazza, entrata pochi giorni fa nella Casa più spiata d’Italia, ha creato un gran scompiglio, mandando su tutte le furie il fratello di Mario Balotelli. A tenere banco alcune affermazioni della capitolina che ha sostenuto di aver baciato in una discoteca romana Enock, che oggi – e pure all’epoca dei fatti, veri o presunti – è fidanzato con Giorgia.

Ed è proprio Giorgia che nella puntata in arrivo interverrà in prima persona per dare la sua versione dei fatti e per difendere il compagno.

Grande Fratello Vip, Selvaggia Roma ed Elisabetta Gregoraci ai ferri corti

Selvaggia, da quando ha fatto il suo ingresso nel reality targato Mediaset, ha provocato un vero e proprio uragano nella Casa. Oltre a far scoppiare il sopracitato caso Enock, in diverse occasioni pungolato indirettamente Elisabetta Gregoraci, cercando di mettere in guardia Pierpaolo Pretelli. Atteggiamenti che hanno mandato su tutte le furie l’ex moglie di Briatore che è esplosa avendo una lite durissima con la giovane. I nervi a Cinecittà sono tesissimi!