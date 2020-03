Gf Vip Montovoli: “Non volevo massaggiare te”, dura risposta a Serena

Andrea Montovoli a Obbligo o Verità: il passato al Grande Fratello e il cambiamento negli anni

Andrea Montovoli ha deciso di partecipare a Obbligo o Verità e non si è risparmiato come al suo solito. Neanche sul suo passato che è una delle cose più sorprendenti di cui ha parlato al Grande Fratello Vip, visto che nessuno conosceva la sua storia. Gli è stato chiesto inizialmente come mai abbia deciso di abbandonare il gioco e quando: “Non c’è stato un momento preciso, non avevo più energie per poter sostenere il percorso all’interno della casa. Ho sognato tante volte momenti passati, anche riferiti a 17 anni prima… il fatto delle mura in giardino… tante cose che mi hanno fatto ricordare e riaffiorare quelle emozioni…”. Subito dopo queste dichiarazioni gli è stato chiesto di scrivere una lettera all’Andrea del passato: “Caro Andrea, tra poco festeggio 35 anni. Ti ringrazio per le ca…te che hai fatto perché oggi sono una persona felice”.

Grande Fratello Vip, Montovoli contro Antonella Elia: “Almeno non ero l’unico”

Andrea non ha parlato molto dei concorrenti rimasti in gioco ma si è comunque voluto soffermare su Antonella Elia che – come ben sapete – non sopporta affatto; a chi gli ha chiesto perché secondo lui in tanti non sopportassero la concorrente, che intanto viene trattata malissimo da Valeria Marini, Andrea ha risposto coi suoi soliti modi: “Lo hanno visto tanti che era insopportabile. Almeno non ero l’unico…”. Visto quanto sta accadendo su Twitter, pare proprio di no, caro Andrea.

Montovoli, frecciatina a Serena Enardu e Pago: “Buone nozze, e chiudo!”

Infine Montovoli si è soffermato anche su Serena Enardu e Pago: come sapete, lei ha trovato assurdo che lui l’avesse nominata perché non era stata con lui a fare la pizza, e sempre lei gli aveva consigliato di non volare troppo alto. La risposta all’Obbligo o Verità di Serena è arrivata proprio oggi da Andrea: “Ti avevo invitato a fare la pizza come avevo invitato tutti – queste le parole del modello e attore –. E vai tranquilla che massaggio il pane, non voglio massaggiare te. Anzi buone nozze, ragazzi, e con questo chiudo!”. Una frecciatina che potrebbe scatenare una qualche reazione da parte dei diretti interessati. Staremo a vedere.