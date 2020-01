Antonella Elia e Adriana Volpe, la lite turba la Casa: “Inizia a incrinarsi”

Antonella Elia e Adriana Volpe, è di nuovo scontro al Grande Fratello Vip: questa volta centra il cibo, i coinquilini si dividono

Una nuova lite tra Antonella Elia e Adriana Volpe al Grande Fratello Vip ha turbato non poco gli animi della Casa. In particolare, la discussione è nata nella serata di ieri a causa del cibo. La gestione degli alimenti presenti nella casa sta portando malumori tra gli inquilini. Nella mattinata di ieri, Adriana aveva creato qualche problemi a causa dell’assenza delle uova. Il sistema scelto per dividere il cibo, secondo la conduttrice, è un fallimento. A detta della Volpe, questa situazione non porterebbe una convivenza pacifica, anzi. Dall’altra parte, Antonella ha un altro tipo di opinione. La Elia è, infatti, certa che il metodo utilizzato fino ad ora sia quello giusto, tanto da sostenerlo. Subito dopo questa lite, la questione non si è totalmente chiusa. Infatti, Andrea Montovoli ha ammesso di trovare assurdo litigare per il cibo. A detta di Paola Di Benedetto, invece, questo regime dovrebbe cambiare. Patrick ha cercato poi di placare gli animi, riportando la sua esperienza passata nella Casa, durante la quale ricorda che, dopo questa prima e problematica fase legata al cibo, arriva la serenità.

Grande Fratello Vip, Antonella Elia e Adriana Volpe: le due gieffine l’una contro l’altra

“Basta non la sopporto più con quella vocina”, ha poi dichiarato Antonella in confessionale dopo la lite con la Volpe. Sembra proprio che la Elia non digerisca il modo di fare della coinquilina, tanto da criticarla duramente. Non è la prima volta che l’ex showgirl disapprova l’atteggiamento di Adriana, anzi. E, intanto, in confessionale si è detta certa di una cosa: “Questo è il primo attrito che incrina la donna perfetta, la simpatica del gruppo. La sua immagine inizia a incrinarsi, secondo me escogiterà qualcos’altro”. Della sua stessa opinione sembra essere Clizia Incorvaia, che in confessionale sulla Volpe ha tuonato: “Tesse come un bravissimo burattinaio. Attraverso queste discussioni si scoprono gli animi”.

Adriana Volpe contro Antonella Elia: intanto la conduttrice è ritenuta responsabile di una ‘strategia’

Dall’altra parte, la Volpe al GF Vip è apparsa davvero furiosa in confessionale. Adriana è sicura che Antonella sia molto brava ad “accendere i casini”. E ora la conduttrice si chiede chi sia realmente la Elia. Nel frattempo, la presentatrice è finita nel mirino del pubblico, a causa di alcune dichiarazioni di Fernanda Lessa, che svelerebbero una sua strategia!