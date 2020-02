Pago, niente matrimonio dopo il GF Vip: Serena Enardu reagisce male

Dopo il Grande Fratello Vip Pago non vuole sposare la fidanzata storica Serena Enardu

Nessun matrimonio tra Pago e Serena Enardu. Almeno per il momento. Il cantante, nonostante abbia deciso di dare un’altra chance all’ex tronista di Uomini e Donne, vuole andarci coi piedi di piombo. Soprattutto dopo le ultime travagliate esperienze a Temptation Island Vip e Grande Fratello Vip. Anche se il feeling è stato ritrovato l’artista sardo vuole valutare bene la situazione. Tutto al contrario di Serena che, invece, è pronta a sposare subito Pago. Proprio alla luce di quanto accaduto la Enardu vuole suggellare questa unione con qualcosa di unico e importante. E così le ultime dichiarazioni di Pacifico non sono piaciute alla 44enne, che si è lamentata sui social network.

La reazione di Serena Enardu all’ultima intervista di Pago

“Sei una persona sincera: ti ha infastidito che Pago ha detto che di matrimonio per ora nulla?”, ha chiesto una follower su Instagram a Serena Enardu. “No, non me n’è fregato proprio niente. Vero amore? Non mi ha infastidito”, ha risposto ironica l’ex protagonista di Temptation Island Vip. Nella storia si vede pure Pago, sdraiato sul letto accanto a Serena. “No, neanche un po’”, ha replicato il cantante. “Un casino, un casino”, ha aggiunto la Enardu, come potete vedere nel video più in basso. “Cosa pensi dell’intervista di Pago?”, ha domandato un’altra fan. “Me la paga”, ha garantito la gemella di Elga Enardu.

Perché Pago non vuole sposare Serena Enardu dopo il GF Vip

“Con Serena ci stiamo riscoprendo. Nella mia testa frullano tanti punti interrogativi. Ancora ci sono cose da capire e da chiarire. Io e Serena stiamo ricostruendo tutto quello che abbiamo perso negli anni e non durante Temptation o il GF. La nostra crisi è iniziata ben prima dell’arrivo delle telecamere. I primi passi verso nuovi sorrisi sono nati poi nella Casa. Da qui, però, a parlare di nozze, eccetera, ne passa di tempo. Contano prima i fatti”, ha dichiarato Pago nell’ultima intervista rilasciata al settimanale Chi.

Serena Enardu determinata a riconquistare Pago

Insomma, sembra proprio che Serena Enardu non abbia preso benissimo le ultime affermazioni del fidanzato. Ma è pronta a fargli cambiare idea: come mostrato a Verissimo, la Enardu è più che mai determinata a riconquistare l’artista che ha conosciuto sei anni fa. E Serena ce la sta mettendo davvero tutta: da quando Pago è uscito dalla Casa di Cinecittà lui e Serena sono praticamente inseparabili. E la Enardu ha ricucito un rapporto pure con Nicola, il figlio che Pago ha avuto dall’ex moglie Miriana Trevisan