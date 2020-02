Pago dice no a Serena Enardu: niente nozze, la situazione con i familiari

Pago e Serena Enardu si sposano dopo il Grande Fratello Vip? La situazione oggi

Questo matrimonio non s’ha da fare, almeno per il momento. Pago dice no al matrimonio con Serena Enardu, l’ex fidanzata ritrovata grazie al Grande Fratello Vip. Il cantante vuole prima chiarire alcuni dissidi nati ben prima della partecipazione a Temptation Island Vip. Lo stesso Pacifico ha infatti chiarito in una intervista rilasciata al settimanale Chi che la crisi con l’ex tronista di Uomini e Donne era nata ben prima dello sbarco sull’isola delle tentazioni. Ma in questo periodo, fuori dalla Casa di Cinecittà, l’ex marito di Miriana Trevisan deve fare anche i conti con alcuni suoi famigliari che hanno avuto qualcosa da ridire sul suo rapporto ritrovato con Serena.

Le ultime dichiarazioni di Pago su Serena Enardu e la sua famiglia

“Con Serena ci stiamo riscoprendo. Nella mia testa frullano tanti punti interrogativi. Ancora ci sono cose da capire e da chiarire. Io e Serena stiamo ricostruendo tutto quello che abbiamo perso negli anni e non durante Temptation o il GF. La nostra crisi è iniziata ben prima dell’arrivo delle telecamere. I primi passi verso nuovi sorrisi sono nati poi nella Casa. Da qui, però, a parlare di nozze, eccetera, ne passa di tempo. Contano prima i fatti”, ha dichiarato Pago alla rivista diretta da Alfonso Signorini. A parlare di matrimonio è stata qualche giorno fa la Enardu a Verissimo, dove si è detta pronta a diventare la moglie di Pacifico. Ma per ora le nozze sono un traguardo lontano…

Pago dopo il Grande Fratello Vip e il rapporto con la famiglia

“Con i miei familiari ci sono state incomprensioni e momenti difficili, ma siamo sulla via della serenità”, ha poi ammesso Pago a proposito dei contrasti con la sua famiglia nell’ultimo periodo. Intanto il figlio Nicola – 11 anni – ha riabbracciato Serena Enardu, con la quale ha sempre avuto un ottimo rapporto. Pago, Serena e i rispettivi figli si sono goduti una cena in tranquillità a Roma qualche giorno fa.