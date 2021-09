Grande Fratello Vip: Aldo Montano è tornato ma farà la quarantena

Mercoledì 29 settembre Aldo Montano è tornato al Grande Fratello Vip. La produzione del reality show lo ha annunciato sui vari account social del programma, spiegando che l’atleta dovrà necessariamente restare in un luogo isolato dove fare quarantena per via delle regole anti Covid-19. Il luogo scelto è quello della nave dell’amore. Il periodo di quarantena sarà di due giorni: Montano si unirà ai concorrenti nel corso della puntata in onda su Canale 5 venerdì 1 ottobre e potrà così proseguire il gioco.

Perché Aldo Montano era uscito dalla Casa del Grande Fratello Vip

Aldo Montano aveva lasciato il bunker di Cinecittà per una questione istituzionale accordata e preventivata con la produzione del reality show prima dell’inizio del Grande Fratello Vip. Lo schermidore ha partecipato all’incontro con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, previsto con tutti i medagliati delle Olimpiadi di Tokyo, tenutosi al Quirinale lo scorso giovedì 23 settembre.

A Tokyo 2021, Aldo Montano ha conquistato la quinta medaglia olimpica in carriera: medaglia d’argento a Tokyo 2021, prima della quale oro individuale e argento a squadre ad Atene 2004 e due bronzi a Pechino 2008 e Londra 2012, sempre nella prova a squadre. Per Montano si è trattata dell’ultima Olimpiade, che ha deciso di chiudere all’età di 43 anni.

Grande Fratello Vip, Montano attaccato dall’ex Antonella Mosetti

Nel corso di una delle prime dirette della sesta edizione del Grande Fratello Vip, Aldo Montano ha subito un attacco esterno dall’ex fidanzata Antonella Mosetti che gli ha lanciato una fastidiosa punzecchiatura. In particolare, la stilettata della showgirl è giunta dopo che Aldo ha avuto un incontro con la sorella che lo ha definito una persona meravigliosa e amorevole.

La Mosetti non si è trovata del tutto d’accordo, scrivendo sui suoi profili social un messaggio ‘acido’: “Solo io so davvero chi sei”. La love story tra lo schermitore e Antonella è durata sette anni. Aldo Montano è sposato dal 2016 con l’atleta russa Olga Plachina. La coppia ha due figli: Olimpia e Mario.