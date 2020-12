Grande Fratello Vip, Alba Parietti su confronto Oppini-Zorzi: il lungo post

By

“Normalità”: questa la parola chiave del lungo discorso che Alba Parietti ha affidato al suo profilo Instagram su cui ha trattato l’argomento ‘Francesco Oppini – Tommaso Zorzi‘, vale a dire il ricongiungimento fugace andato in scena ieri, durante la diretta del Grande Fratello Vip su Canale Cinque. Una chiacchierata intensa, a tratti dolce, a tratti struggente, in cui Francesco ha dichiarato tutto l’affetto per il caro amico che nei giorni scorsi, proprio dopo la decisione di abbandonare il gioco presa da parte del telecronista sportivo, ha confidato di essersi innamorato di lui.

La loquace Alba, sempre al centro del dibattito televisivo e social, ha spiegato il suo punto di vista sul legame venutosi a creare tra il figlio e l’influencer. “Una grande storia di amicizia”, ha puntualizzato, facendo notare che quel che è avvenuto può considerarsi “uno schiaffo in faccia a pregiudizi e omofobia”. Dunque la showgirl è passata a offrire il suo punto di vista circa l’amicizia, ossia un sentimento intenso e profondo tra due persone “senza limiti di orientamento sessuale, colore, nazionalità, forma, religione; è semplicemente normalità”.

“La normalità con cui si accettano le differenze come una logica conseguenza dell’evoluzione propria e del mondo che deve cambiare e regalarsi nuove opportunità”.

E ancora , adesso Alba si augura che il rapporto amichevole stretto dal figlio e da Tommaso possa abbattere “qualche muro di stupidità”.

Grande Fratello Vip, l’incontro Zorzi – Oppini e le parole di Francesco sulle presunte pressioni di mamma Alba

Nella puntata di ieri i due protagonisti del GF Vip si sono rivisti, dando vita a un momento televisivo emozionante. Francesco ha cercato di tranquillizzare Tommy, spiegandogli che deve essere sereno e che ha tutta la sua comprensione. Inoltre gli ha assicurato che anche fuori dalla Casa ci sarà modo di approfondire la loro amicizia, di conoscere amici comuni e di continuare a confrontarsi.

Zorzi ha avuto il viso solcato dalle lacrime, apparendo visibilmente commosso. C’è stato anche un caloroso abbraccio, grazie alle ‘braccia isolanti’ installate in una stanza della dimora di Cinecittà. L’espediente, già usato in precedenti puntate, è utile per riuscire ad ‘aggirare’ le norme anti Covid sul distanziamento sociale, pur garantendo la massima sicurezza sanitaria.

Oppini, dopo aver promesso ‘sostegno perenne’ all’amico, si è congedato, tornando in studio e chiarendo un altro punto discusso del suo percorso. C’è chi ha creduto che la sua decisione circa lasciare il gioco sia stata presa su pressioni della madre Parietti. Francesco ha smentito categoricamente una simile dinamica, sottolineando una volta di più che la scelta è stata esclusivamente personale e presa senza alcuna pressione familiare.