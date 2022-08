Grande Fratello Vip 7: salta un concorrente annunciato da Signorini

By

Le trattative con il giovane aspirante gieffino sono sfumate all’ultimo: non è esclusa però una futura partecipazione

The Pipol Tv ha fornito nuove indiscrezioni sulla settima edizione del Grande Fratello Vip, in partenza su Canale 5 a fine settembre. Il portale ha svelato l’identità del concorrente annunciato da Alfonso Signorini, autore e conduttore del reality show, con un pallone. Pallone che molti avevano attribuito a Diego Armando Maradona Junior mentre altri a Ciro Ferrara e addirittura a Paolo Cannavaro, fratello minore del noto Fabio.

Ebbene, a quanto pare quel pallone da calcio apparteneva a Niccolò Pirlo, figlio del più famoso Andrea, ex calciatore di Milan e Juventus e Campione del mondo nel 2006. Il ragazzo, che ha provato invano a seguire le orme paterne, era con un piede dentro la Casa più spiata d’Italia ma all’ultimo le trattative sarebbero saltate.

A un mese dal ritorno del programma su Canale 5, Pirlo Junior avrebbe deciso di concentrarsi sulla moda, altra sua grande passione oltre al calcio, e sul marchio che ha lanciato da poco. “Dopo un breve approccio, ha preferito (almeno per questa edizione) desistere data anche la giovane età. Ma il ragazzo ha un carattere forte e di lui ne sentiremo parlare”, si legge su Pipol, che non esclude quindi la possibilità di vedere Niccolò in tv più avanti, magari nei prossimi anni.

Di recente Tv Blog ha smentito altri sei concorrenti di cui si è parlato tanto in questi giorni ma che invece non saranno alla settima edizione del Grande Fratello Vip:

Guendalina Tavassi

Edoardo Tavassi

Patrizia De Blanck

Artem Tkachuk

Paolo Cannavaro

Jeda (fidanzato di Vera Gemma)

I concorrenti del Grande Fratello Vip 7

Al momento Alfonso Signorini non ha ancora ufficializzato il cast del Grande Fratello Vip 7. Salvo problemi dell’ultima ora dovrebbero varcare con certezza la Porta Rossa di Cinecittà: l’ex fidanzato di Belen Rodriguez Antonino Spinalbese, l’ex spadista oggi modella e influencer Antonella Fiordelisi e la rapper Chadia Rodriguez.

Si parla inoltre di un probabile coinvolgimento di: Ginevra Lamborghini, la sorella minore della più nota Elettra, e George Ciupilan, ex concorrente de Il Collegio.Confermati nel ruolo di opinioniste Sonia Bruganelli, alla sua seconda esperienza nel ruolo, e la “debuttante” Orietta Berti. Salvo imprevisti dell’ultima ora il GF Vip 7 dovrebbe iniziare lunedì 19 settembre.