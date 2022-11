Cos’è successo davvero sotto le coperte tra Antonino Spinalbese e Giaele De Donà al Grande Fratello Vip 7? È quello che vorrebbe sapere la nuova arrivata Oriana Marzoli, che dopo la puntata di ieri – 3 novembre 2022 – ha indagato un po’, facendo non poche allusioni. Infatti, la nuova concorrente spagnola ha già messo in difficoltà i due gieffini, con le sue domande esplicite.

Nel corso della quattordicesima puntata del reality show di Canale 5, Alfonso Signorini è tornato a parlare di Antonino e Giaele. La De Donà non ha mai nascosto di vivere il suo matrimonio con il miliardario Brad come un ‘amore libero’. Pertanto, non si è fatta troppi problemi a lasciarsi andare ad affettuosi gesti con Spinalbese. Alcune immagini, ritraggono anche i due sotto le coperte con tanto di movimenti ambigui.

Proprio queste scene hanno portato il marito di Giaele, Bradford Beck, a intervenire. Durante la diretta del GF Vip 7, Signorini ha fatto notare che negli ultimi giorni la De Donà è apparsa parecchio preoccupata per il suo matrimonio. Lunedì scorso Alfonso le aveva mostrato alcuni scatti che ritraevano suo marito durante una serata di relax e divertimento. Un particolare non è sfuggito all’occhio attento di Giaele: Brad in quelle foto non porta la fede.

Notando l’agitazione della gieffina, Spinalbese ha tentato di mettere così le distanze tra loro. Ma ormai ciò che è fatto è fatto e quei movimenti sotto le coperte li ha visti anche Brad, il quale ha esplicitamente chiesto a sua moglie, con una lettera, di modificare il suo atteggiamento. Sebbene il loro sia un ‘amore libero’, pare che il miliardario non sia comunque contento di vedere Giaele protagonista di tali immagini in TV.

Antonino Spinalbese ha assicurato, certo di non essere creduto, che sotto quelle coperte ci sono stati solo grattini. Ed ecco che subito dopo la puntata, Oriana ha preso la palla al balzo per indagare sulla questione. In particolare, la Marzoli ha chiesto ai due se sono andati oltre nella Casa di Cinecittà. L’ex fidanzato di Belen Rodriguez ha negato, insieme a Giaele: “Se così fosse te lo direi tranquillamente. Lei può fare quello che vuole. A me non cambierebbe nulla dirti che sì, è successo”.

Spinalbese è apparso abbastanza imbarazzato e in difficoltà, ma ha cercato di mantenere la calma per smentire. Probabilmente, non si aspettava di ricevere dai suoi coinquilini domande così dirette. “Ci piacciamo, ma siamo amici”, ha poi aggiunto Giaele. Ecco che Oriana, finita intanto nel mirino di Antonella Fiordelisi, entra nel dettaglio:

“Io ho pensato che voi avevate sc…ato. Non so se si può dire questa parola. Giuro che si vede da fuori”

Antonino e Giaele hanno continuano a negare il tutto. In particolare, Spinalbese ha assicurato: “Se ti fidi di me, non abbiamo fatto nulla, zero”.