GF Vip notte di crisi: Fiordelisi premedita guerra, ma è già caduta

Notte di crisi al Grande Fratello Vip 7 dopo la quattordicesima puntata andata in onda ieri, 3 novembre 2022. I nuovi arrivi – Micol Incorvaia, Edoardo Tavassi, Luca Onestini, Sarah Altobello e Oriana Marzoli – hanno scosso un po’ le dinamiche della Casa di Cinecittà. In particolare, Antonella Fiordelisi si ritrova in difficoltà con il suo Edoardo Donnamaria. Prima l’entrata di Micol e poi quella di Oriana hanno destabilizzato l’ex schermitrice. Ed ecco che nella notte si lascia andare a più di uno sfogo.

Subito dopo la quattordicesima puntata, Oriana ha consigliato a Edoardo di godersi di più questa esperienza, senza viversela troppo incollato ad Antonella. Donnamaria non se n’è rimasto in silenzio e ha riportato il consiglio ricevuto direttamente a Fiordelisi, che ovviamente non ha reagito bene. Come si legge su Biccy, la gieffina è andata su tutte le furie:

“Madonna quanto mi sta sulle p..e questa qui. Mamma mia già mi sta sulle p..e. Ha iniziato con il piede sbagliato. Che degrado comunque. L’accoglierò proprio bene in questa casa vedrete”

Non è finita qui, Fiordelisi al GF Vip 7 si è subito dopo sfogata con Nikita, alla quale ha raccontato quanto appena accaduto. Innanzitutto le ha svelato il consiglio che Oriana ha dato a Edoardo, per poi arrivare ad anticipare cosa ha intenzione di fare nei prossima giorni con la nuova gieffina spagnola.

“In questi giorni la sistemo io tranquilla. Già le ho detto che la sistemo. Non si preoccupasse dei miei fatti quella Barbie. Adesso aspetta fammi sentire che dice sta genia che vedo che sta parlando”

Se l’obbiettivo di Oriana Marzoli era quello di far infuriare Antonella, allora si può dire che l’ha raggiunto abbastanza bene. Infatti, Fiordelisi nella notte ha continuato a disapprovare il consiglio che la gieffina spagnola ha dato a Donnamaria, parlandone anche con Luca Salatino.

“Sì, la Barbie spagnola. Non ha contenuti. Poverina. Non sa di che parlare. Entra qui senza suoi contenuti e deve scassare agli altri. Domani farò tanta amicizia con lei fidati. Non si capisce quando parla. Dici che non dura tanto qui dentro? Infatti sì sono d’accordo. Cercava di darmi fastidio. Questa la metto a posto io, vediamo come si comporta”

Antonella si è successivamente recata da Edoardo Tavassi, con cui ha proseguito i suoi attacchi nei confronti di Oriana. Ha assicurato al fratello di Guendalina che tra lei e la Marzoli “non c’è proprio competizione”. Infatti, è convinta che per lei sia “una battaglia persa”. Spiega così a Tavassi: “A me piace stuzzicare quando mi pestano i piedi”.

Sembra proprio che Antonella sia pronta a regalare grandi colpi di scena e che sia pronta a combattere contro Oriana e, probabilmente, anche contro Micol. Ma gli scontri con la Marzoli si preannunciano scoppiettanti. La stessa Fiordelisi ha più volte, infatti, anticipato che proverà a mettere al suo posto la gieffina spagnola!

Intanto, però, il pubblico di Canale 5 non è schierato dalla sua parte. Sono tanti coloro che stanno criticando l’atteggiamento tenuto da Antonella nei confronti delle due nuove arrivate, Micol e Oriana, un po’ troppo duro. Col passare del tempo, Fiordelisi sta perdendo consensi. Per i telespettatori, questa sua ‘guerra’ è in realtà già partita male.

Grande Fratello Vip notte: la crisi di George Ciupilan

Una notte difficile anche per George Ciupilan, quella post diretta. In puntata, Alfonso Signorini ha pensato bene di far sapere a lui e a Nikita cosa pensa Matteo Diamante della loro vicinanza. Va precisato che quest’ultimo è un ex fidanzato della Pelizon e amico di George. L’ex naufrago nei suoi interventi sui social, come ha mostrato il conduttore, ha parlato parecchio del rapporto nato nella Casa tra Ciupilan e Nikita.

Sembra, però, che George abbia frainteso le intenzioni del suo amico. Infatti, ora è convinto che il suo amico sia deluso e geloso del rapporto che sta instaurando con la sua ex fidanzata.

“Io per un parole del genere non mi allontano da Nikita, è una bella persona. Non andrò oltre, ma non mi allontano. Lei è una ragazza brava e con lei sto bene. Ho letto che è deluso da me, ha detto frasi un po’ pesanti. Ed è normale che io ci stia male, perché mi dispiace”

Parlando con Antonino Spinalbese, George è andato avanti con il suo sfogo.

“Poi tu magari hai più esperienza di me e prenderai le cose in modo diverso. Io qui vado un po’ in difficoltà. Mi dà fastidio e mi spiace ciò che è successo. Non mi aspettavo che mi inviasse un messaggio del genere. No ma zero proprio, non pensavo l’avrebbe mai fatto. No, non è proprio il mio migliore amico”

Luca Onestini al GF Vip 7 torna a parlare di Soleil Sorge

Luca Onestini prese parte alla seconda edizione del reality show e non entrò da single. Infatti, all’epoca stava insieme a Soleil Sorge, la sua scelta a Uomini e Donne. Proprio durante la sua esperienza nella Casa più spiata d’Italia, la loro relazione si interruppe. Venne fuori che Soleil si era avvicinata all’altro tronista di quella edizione, ovvero Marco Cartasegna. Quello fu un duro colpo per Luca, che ancora oggi ricorda.

Va anche ricordato che in quanto conduttrice del GF Vip Party insieme a Pierpaolo Pretelli, la Sorge avrà modo di parlare di Onestini. Nel frattempo, Luca torna a parlare della loro vicenda amorosa, confrontandosi con Luca Salatino.

“Se ero fidanzato o single quando sono entrato la prima volta? Non ero single, ma lascia perdere che è meglio. Quello che è successo a me è successo solo a me fidati e a nessun altro nei GF Vip. Parliamo della tua storia, che a differenza della mia di anni fa è bella”

La cara Antonella che si è eretta a paladina della giustizia con Marco ora vedrete come si comporterà da bulla verso Oriana #gfvip — queenpersiana (@lory06557301) November 4, 2022

Antonella è così innaturale, così costruita.

Tesoro, mi dispiace, non sarai mai iconica perché tu non sei così: #gfvip pic.twitter.com/aGC8Hxqlks — S (@sarawithout1h) November 4, 2022

“Tutte le opinioniste vogliono fare , loro nella vita non hanno mai fatto un cazzo e parlano” Antonella perdonami ma te nella vita cosa hai fatto più di loro? #gfvip ???? — ???????????????????????????? (@imnichi_) November 4, 2022

micol è entrata da 15 minuti ed è stata zitta ad ammirare l’esplosione del fegato di antonella AMANDO TUTTO CIÒ #gfvip pic.twitter.com/K1g9gCFAaw — duecentomilaore???? (@adoroivipponi) November 3, 2022

DALLA POCA SENSIBILITÀ CHE ANTONELLA HA AVUTO E CONTINUA AD AVERE CON LE NUOVE RAGAZZE AD OGGI VI DICO CHE CON MARCO HA CAVALCATO L’ONDA MEDIATICA E PUNTO #GINNYDENTRO #Gintonic #GFvip — PACAGALLINO❤️‍????xLambo (@ilSOLEvibrucia) November 4, 2022