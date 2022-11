Sei nuovi concorrenti al GF Vip 7 hanno varcato la porta rossa stasera. La quattordicesima puntata di giovedì 3 novembre 2022 ha dato largo spazio agli ingressi dei nuovi volti, che Alfonso Signorini ha chiamato sperando di dare una scossa ai Vipponi. Quello che sembrava un cast bomba nei primi giorni si è svelato in realtà un cast che sa poco come divertirsi e di conseguenza anche la diretta 24 ore su 24 non risulta appassionante. E il pubblico del GF Vip, i fedelissimi del live, vogliono divertirsi. Riusciranno i sei nuovi ingressi a movimentare le acque?

Luca Onestini e Edoardo Tavassi potrebbero essere una garanzia, soprattutto se Luca replicherà l’esperienza del GF Vip 2. In realtà replicare un’edizione memorabile è difficile, ma la speranza è l’ultima a morire. Anche Tavassi è già amatissimo dal pubblico dei reality dopo l’Isola dei Famosi. E poi ci sono Micol Incorvaia, che creerà il triangolo con Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria, Luciano Punzo, Sarah Altobelli e Oriana Marzoli. Alfonso ha cominciato la puntata del quattordicesima puntata del GF Vip 7 proprio con il desiderato triangolo parlando dei Donnalisi e facendo entrare subito Micol.

“Non so se sei felice della mia improvvisata”, così si è presentata la Incorvaia a Edoardo, che però ancora non sapeva di avere davanti una nuova concorrente. Alfonso li ha fatti incontrare nel cortiletto della Casa, solo Antonella sapeva tutto ed era in confessionale. Micol è entrata col piede di guerra parlando di un Edoardo interessato e molto preso e di una Antonella meno presa, che fino a pochi giorni fa aveva atteggiamenti poco chiari. Appena è uscita dal confessionale, Antonella ha subito attaccato Micol ed è partita in quarta facendo il terzo grado a entrambi!

Giaele ha ricevuto una lettera dal marito. Le ha scritto che si sono sempre dati la massima libertà nel rapporto, ma le ha anche ricordato che prima di entrare al GF Vip si era raccomandato di non superare determinati limiti e di non esporlo. Pare sia deluso, però al momento si fida ancora della moglie. Aspetterà di conoscere la sua versione della storia e di parlarle, ma il loro amore non è in pericolo. Pamela Prati e Orietta Berti hanno avuto un confronto dopo i diverbi delle settimane scorse: tutto risolto.

Sarah Altobello si è presentata dichiarando un debole per Attilio Romita. Tavassi invece è stato accolto dalle Vippone riunite in salotto, con gli uomini chiusi nella camera. Punzo si è presentato dichiarandosi single. Prima dell’ingresso degli ultimi due concorrenti, Wilma Goich si è raccontata al pubblico e ha rilasciato forti dichiarazioni sull’ex Edoardo Vianello. Nikita e George hanno chiarito di essere solo amici, poi lei ha chiarito anche che la persona che ha fuori non è ancora il suo fidanzato. Le premesse sono quelle giuste, ma il rapporto è appena agli inizi. L’ultima a fare il suo ingresso è stata Oriana nel bel mezzo delle nomination.

Eliminato e nominati del 3 novembre 2022: le nomination del GF Vip 7

Carolina Marconi è l’eliminata della quattordicesima puntata del GF Vip 7. Queste le percentuali del televoto: George 42%, Patrizia 25%, Pamela 18%, Carolina 15%. Dopo il verdetto c’è stato l’ingresso di Onestini con il suo balletto social. Luca, Charlie e Antonino sono gli immuni votati dalla Casa e dunque salvi dalla nomination. Sonia Bruganelli ha reso immune Antonella, mentre Orietta ha premiato Giaele. Tutti gli altri hanno fatto le nomination palesi; il televoto non è eliminatorio, ma il più votato sarà immune. I nominati sono Nikita, Giaele e Attilio. Queste le nomination nel dettaglio: